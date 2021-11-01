الامارات | السعودية.. انطلاق أول متحف طائر بالعالم من الرياض إلى العلا

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. انطلاق أول متحف طائر بالعالم من الرياض إلى العلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم الخميس المقبل، رحلة "متحف السماء" من العاصمة السعودية الرياض إلى العلا، غرب المملكة ، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط السعودية، ليكون أول متحف طائر في العالم، بهدف تسليط الضوء على ما تمتلكه العلا من مواقع أثرية.

وستعرض على متن المتحف الطائر قطع مختارة طبق الأصل، لعدد من القطع الأثرية التي اكتُشِفت في العلا خلال تنقيب علماء الآثار، وفقا لصحيفة "عاجل" اليوم الاثنين .

كما تقوم الخطوط السعودية بإطلاق قناة جديدة في نظام الترفيه (IFE) أثناء الرحلة (اكتشف السعودية)، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الفيلم الوثائقي "معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة"من قناة ديسكفري .

وجرى إطلاق الفيلم الوثائقي في عام 2021من إنتاج باودر هاوس، ويكشف فيه عن وضع حجر الأساس الأول للحضارة الإنسانية .

ويسبق عرض الفيلم، شرح لقطع الآثار بالمتحف الطائر، تقدمه مدير الآثار وبحوث التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا فووت، كما تجاوب على أسئلة الضيوف.

من جانبها، قالت الدكتورة ريبيكا فووت: "هناك حجم هائل من العمل المستمر في العلا من قبل فرق علماء الآثار المحليين والدوليين، ومع ذلك فإننا بدأنا للتو بفهم الطبيعة المعقدة لماضي العلا".

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