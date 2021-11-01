4 تحاليل طبية لاكتشاف سوء تغذية الطفل.. الوزن مش معيار (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

معتقدات خاطئة تقع فيها بعض الأمهات منذ وضع أطفالهن، فرغم أن انشغالهن الأساسي ينصب على الاهتمام بصحتهم، إلا أن إعطائهم المزيد من الأطعمة، خاصة غير المناسبة لأعمارهن، ربما يصيبهم ببعض الأمراض والمشاكل الصحية، لذا يجب على الأمهات التفرقة جيدًا، بين سوء التغذية ونقص التغذية.

وتحدثت الدكتورة مي محسن، أخصائي أمراض الأطفال ورئيس لجنة المرأة بنقابة أطباء الجيزة، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» مع الإعلامية ياسمين نور الدين، عن سوء التغذية للأطفال، موضحة أسبابها، وخطوات اكتشافها.

وأوضحت «مي»، أن سوء التغذية لا يرتبط بنقص وزن الطفل، لكنه يشمل إذا كانت الأم لم تعط الطفل الطعام والعناصر الغذائية التي يحتاجها، أو إعطائه المزيد من الأطعمة ما يزيد من وزنه، ويعرضه لمشاكل مثل السكر أو القلب أو زيادة الكوليسترول في الدم.

التغذية السليمة للطفل تبدأ منذ الحمل

أشارت أخصائي أمراض الأطفال، إلى أن التغذية السليمة للطفل تبدأ منذ كونه جنين في بطن والدته، لذلك عليها الاهتمام جيدا بغذائها السليم، لأنها تؤثر في بنيان الجنين، ثم الاهتمام بعد ذلك بالرضاعة الطبيعية، خاصة بعدما أصبح لها أطباء متخصصين، نظرا لأهميتها الكبرى في صحة الطفل.

ومع إتمام الطفل عامه الأول، والبدء في تناول الطعام، يجب على الأمهات إدخال الأطعمة الطبيعية بشكل مناسب، هي 3 وجبات رئيسية وما بينهما وجبتين إضافية، بحسب الدكتورة مي محسن.

تحاليل للطفل لمعرفة وزنه الطبيعي

وشددت أخصائي أمراض الأطفال، على أنه إذا كان الطفل وزنه ناقص عن الحد الطبيعي، فلا بد من متابعة الطبيب الخاص ومعرفة سبب ذلك، وإجراء بعض التحاليل اللازمة، مثل صورة الدم، ومعرفة وزنه وطوله، إذا كان مناسب لعمره أم لا، وتحليل الأنيميا، ومعرفة ما ينقص الطفل، وأيضا تحليل البول والبراز.