8 أطعمة شهيرة احرص على تناولها لخفض مستوى الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يمكن أن يتسبب في تراكم الترسبات في الشرايين، ما يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من هذه الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي للمساعدة في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقع " webmd".

1. الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

2. الأفوكادو:

غني بحمض الأوليك الذي يساعد على خفض الكولسترول الضار في مجرى الدم، ويمكن أيضًا استخدام زيت الأفوكادو الذي له نكهة رائعة، بدلاً من الزيوت الأخرى في الطهي.

3. المكسرات:

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، لذلك يمكن أن يساعد اللوز أو الجوز أو الفستق في تقليل مستويات LDL.

4. الأسماك:

مثل السلمون والتونة والسردين كلها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الدهون الثلاثية في الدم.

5. زيت الزيتون:

زيت الزيتون هو دهون نباتية، لذا فهو خيار أفضل عندما تحاول خفض الكوليسترول "الضار".

6. الكمثري والتفاح:

تحتوي الكمثرى والتفاح على الكثير من البكتين، وهو نوع من الألياف التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول الضار.

7. الباذنجان:

يحتوي الباذنجان على كميات عالية من الألياف القابلة للذوبان، كما أنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة.

8. الثوم:

بفضل احتوائه على العديد من المركبات النباتية القوية، بما في ذلك الأليسين، قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار.