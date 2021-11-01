لإنقاص الوزن.. 3 مشروبات تساعدك على حرق الدهون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فقدان الوزن ليس مجرد نزهة، فهناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار والاهتمام بها لتحقيق ذلك بشكل صحي ومستدام، بدءًا من تناول الطعام بشكل صحيح، وحساب السعرات الحرارية إلى ممارسة الرياضة.

ولكن ماذا لو قلنا لك أن هناك طرقًا أبسط أيضًا، مثل تناول كوب من المشروبات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي؟، هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

ربما سمعت كثيرًا عن كلمة التمثيل الغذائي، ولكن ماذا يعني بالضبط وكيف يمكن أن يساعدنا على إنقاص الوزن؟ هيا نكتشف.

التمثيل الغذائي هو التفاعل الكيميائي الذي يساهم في الحفاظ على الحالة المعيشية للخلايا، يمكن تقسيم التمثيل الغذائي إلى فئتين - التقويض (تكسير الجزيئات للحصول على الطاقة) والتمثيل الغذائي (توليفات جميع المركبات التي تحتاجها الخلايا).

إذا كان التمثيل الغذائي لديك مرتفعًا، فستحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط، مما يساعدك على إنقاص المزيد من الوزن.

يعني التمثيل الغذائي المرتفع أنك ستحتاج إلى المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على وزنك.

مشروبات لزيادة التمثيل الغذائي

يمكن أن تساعد المشروبات البسيطة المصنوعة منزليًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وجعل الجسم قلويًا وتقليل الالتهابات، وكل ذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إليك ثلاثة مشروبات بسيطة يمكنك تحضيرها في المنزل.

مشروب الزنجبيل والليمون والعسل

لتحضير المشروب، ستحتاج إلى لتر واحد من الماء، وليمونتين، وزنجبيل مبشور، ونصف ملعقة صغيرة فلفل، وملعقة صغيرة عسل، وملعقة صغيرة من عصير ليمون.

لتحضير المشروب، خذ أولاً مقلاة كبيرة وضع الماء فيها، الآن نأخذ قشر ليمون مفرومة خشنًا ونعصر ليمونة، أضف الزنجبيل والفلفل، اغل هذا حتى ينضج الليمون، الآن دعها تبرد، صف الماء، أضف العسل ودفئها.

يمكن أن يفعل الليمون المعجزات في إنقاص الوزن، يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين وأيضًا كمية الدهون المخزنة في الجسم، من ناحية أخرى، يمكن أن يقلل الزنجبيل من الرغبة الشديدة في الجوع ويعزز المناعة.

مشروب القرفة والكمون والفلفل الأسود

لتحضير المشروب ، ستحتاج إلى لتر واحد من الماء، و 3 ملاعق صغيرة من بذور الكمون، وقرفة، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من الليمون.

لتحضير المشروب، خذ مقلاة واسكب لترًا واحدًا من الماء فيه، أضف الكمون والفلفل الأسود والقرفة واتركها تغلي لمدة 5 إلى 7 دقائق، صف المشروب وأضف العسل والليمون واتركه فاترًا.

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة وتساعد في إنقاص الوزن، لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في محاربة مرض السكري، من ناحية أخرى، يعتبر الكمون مفيدًا أيضًا للهضم ويعزز المناعة، عندما يقترن بالفلفل الأسود، فإنه يعد مشروبًا مثاليًا لفقدان الوزن.

شاي أخضر ونعناع

لتحضير المشروب، ستحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأخضر و6-7 أوراق نعناع وكوب واحد من الماء الساخن.

لتحضير المشروب، خذ المقلاة وأضف كوبًا من الماء وأوراق النعناع، دعه يغلي لمدة 5 دقائق، أضف الآن أوراق الشاي الأخضر واتركها لمدة ثلاث دقائق أخرى، صف الشاي وتناوله دافئًا.