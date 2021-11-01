هاني الناظر عن تسبب «السلايم» في سرطان الأطفال: «مركبات كيميائية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن طين الصلصال والسلايم عبارة عن مركبات كيميائية، وعليها صبغات بألوان مختلفة.

وذكر «الناظر»، أنه سبق وحذر من «السلايم» فور ظهوره؛ لأنه عبارة عن مركبات كيميائية تدخل بها مركبات صابون إضافة إلى الألوان، لذا قد يسبب للأطفال حساسية وطفح جلدي والتهاب بالعين.

«السلايم» غير مسبب للسرطان

ونفى استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن يكون «السلايم» مسببا للسرطان، خاصة للأطفال: «مقدرش أقول كده علميا، ولا توجد دراسة تثبت ذلك، لكنه فقط يسبب التهابات بالجلد وحساسية»، موضحا أن الحساسية ليس شرطا أن تظهر من أول مرة: «ممكن الطفل يلعب بالسلايم مرة واتنين وتلاتة وميظهرش حساسية منه، لكن يبدأ الجسم يتعامل معه وياخد حساسية من هذا المكون، ثم تبدأ الحساسية بالظهور بعد فترة».

بدائل «السلايم» في المنزل

وأضاف ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أنَّه من الممكن أن توفر الأم بدائل لـ«السلايم» في المنزل، من خلال تحضير عجينة من الدقيق والمياه وتضع عليها ألوانا طبيعية من تلك التي تُستخدم بالأكل، مشددا على أن أنشطة الفخار ليست خطرا على الأطفال ولا توجد بها أي مشكلات، ولا تسبب أي نوع من الحساسية؛ لأنه يتكون من الطمي.

المركبات الكيماوية في ألعاب الأطفال تسبب الحساسية

وشدد استشارى الأمراض الجلدية، على ضرورة الحذر من المركبات الكيماوية التي تدخل في ألعاب الأطفال؛ لأنها تسبب الحساسية.