فوائد زيت عباد الشمس للشعر.. يمنع التساقط ويعالج الصلع (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبحث كثير النساء والرجال، عن فعالة لعلاج الشعر من التقصف والهيشان والسقوط والصلع، خاصة أن الشعر أحد أبرز أسرار الجاذبية والأناقة، إذ يقصدون مراكز التجميل ومواقع التواصل الاجتماعي، للتفتيش عن أساليب ومنتجات العناية بالشعر، حتى يستعيدون عافيته ورونقه من جديد، لكنهم في المقابل يتكبدون أموالا طائلة دون جدوى، لأنها تعد بمثابة حلول مؤقتة، لا تدوم سوى فترات قصيرة، علما بأن هناك عناصر طبيعية يمكنها تحقيق نتائج أفضل وأكثر استمرارية، دون الإخلال بالميزانية، منها زيت عباد الشمس.

فوائد زيت عباد الشمس

وصفة سحرية مستخلصة من زهرة عباد الشمس، لحل مشكلات الشعر واستعادة ورنقه، استعرضتها أمنية طاهر خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «dmc»، استهلت الحديث عنها، بتأكيد أن الأساس الطبيعي لغذاء البشرة والشعر، من خلال الزيوت، لكن طريقة الاستخدام هي التي تتحكم في النتيجة، إذ يمكنها أن تؤدي إلى سد المسام.

وأشارت إلى زيت عباد الشمس الموجود داخل المطبخ، الذي يستخلص من بذرة عباد الشمس، عن طريق التقطير، أي «استخلاص الزيت على البارد»، موضحة أنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الطبيعية، بعكس المهدرجة التي تضر بالشعر، لافتة إلى أن الدراسات المتخصصة أثبتت كفاءة زيت عباد الشمس صحيا على البشرة والشعر.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن زيت عباد الشمس، يحتوي على فيتامينات «د»، «ه‍»، «سي»، التي تساعد على علاج البشرة والشعر، وتجديد الخلايا، والحفاظ على عدم إتلافها، إذ تساعد على منع التساقط، فضلا عن وجود مضادات الأكسدة، لحماية الشعر من الحر والعرق والبحر وأشعة الشمس.

زيت عباد الشمس وترميم الشعر

تعتبر الدهون غير المشبعة، من أهم العناصر الأساسية داخل زيت عباد الشمس، إذ قالت عنها أمنية طاهر، أنها تساعد على ترميم الشعر وخلايا الشعر، وتعمل على ترطيبه وعلاج الحكة والفطريات الموجودة في خصلاته، فضلا عن علاج الصلع عند الرجال.