أسهل طرق عمل الكوكيز في المنزل.. يانسون وتوفي وشوفان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكوكيز من أشهى الأكلات والحلويات التي يفضلها كثير من الناس، خاصة الأطفال، نظرا لتمتعها بمذاق طيب وشهي، إذ يمكن إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة سهلة التحضير، ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة عمل الكوكيز في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

كوكيز بحشوة التوفي

مقادير الكوكيز بحشوة التوفي

4 أكواب بسكوت مطحون.

¼ كوب جوز هند.

علبة حليب مكثف محلى.

ملعقة صغيرة قرفة.

للحشوة:

علبة حليب مكثف مغلي لمده ساعتين.

شوكولاتة مذوبة.

للوجه:

سبرينكل للتزين.

طريقة عمل الكوكيز بحشوة التوفي

- تخلط جميع المكونات، عدا الحليب.

- يضاف الحليب تدريجيا، حتى يصبح القوام متماسكا.

- يشكل المزيج على هيئة كرات.

- تحشى بالتوفي.

- تغمر الكرات في الشوكولاتة المذابة.

- تترك لتتماسك.

- تزين بالسبرينكل.

كوكيز باليانسون

مقادير كوكيز باليانسون

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة يانسون.

ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 بيضة.

فانيليا.

½ كوب زيت.

½ كوب سكر.

طريقة عمل كوكيز باليانسون

- ضعي في العجان الدقيق واليانسون والشمر والسمسم والبيكنج بودر ورشة ملح والسكر.

- قلبيهم معا، ثم ضيفي الزيت والبيض والفانيليا مع العجن.

- ضعي العجينة في طبق مع القليل من الدقيق، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

- شكلي العجينة وضعيها في صينية مدهونة بالزيت، واتركي مسافة بين كل قطعة، ثم ادخليها في الفرن.

كوكيز الشوفان

مقادير الكوكيز الشوفان

400 جرام دقيق.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة باكينج صودا.

3 ملاعق صغيرة ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

400 جرام سكر بني.

200 جرام سكر سنترفيش.

350 جرام سمنة.

600 جرام شوفان.

بيضة.

طريقة عمل كوكيز الشوفان

- في طبق عميق وكبير اخلطي الدقيق بالملح بالباكينج صودا.

- ضيفي السكر وقلبيه جيدا، ثم ضيفي السمن وقلبيه جيدا.

- احفظي الخليط في علبة محكمة الغلق في الفريزر.

- اشعلي الفرن وادهني صينية الفرن بالسمنة.

- في طبق عميق اخلطي عجين الكوكيز والبيض والماء والفانيليا جيدا.

- استمري في التقليب لمدة دقيقة حتى يتيبس العجين.

- بملعقة دائرية خذي قطع من العجين وضعيها في صينية الفرن.

- ادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبي.

- برديها لمدة دقيقة ثم قدميها.