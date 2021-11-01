الامارات | تعرَّف على مفاجأة عمرو دياب لمتابعيه من "إكسبو 2020 دبي" .. صورة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على مفاجأة عمرو دياب لمتابعيه من "إكسبو 2020 دبي" .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الفنان عمرو دياب متابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بصورة جمعته مع شابة جميلة تدعى تيارا واهب، خلال تواجدهما سويا في دبي على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ظهرت الشابة مرتدية ملابس أنيقة باللون الأسود.

وأثارت الصورة تساؤلات جمهور الفنان المصري حول هوية الفتاة ومن تكون وما هي صلتها بالفنان عمرو دياب.

وتبين لاحقا أنها الفنانة تيارا واهب وهي لبنانية، تبلغ من العمر 20 عامًا، وتداول متابعون خبر أنها ستظهر في كليب جديد مع عمرو دياب قريبًا، وتُعرّف على نفسها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام بـ "المغنية العاطفية".

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