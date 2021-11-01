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الامارات | الغردقة: حبس 3 مسؤولين في فندق بعد تسمم 47 سائحا بينهم 29 روسياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة المصرية حبس 3 أشخاص احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تسمم 47 سائحا بينهم 29 مواطنا روسيا بأحد فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية.

وكشف بيان للنيابة المصرية، اليوم الاثنين، أن النائب العام أمر بحبس كل من "مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة".

وكان مساعد وزير السياحة المصري لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، قال في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "المنشأة التي وقع فيها الحادث تقرر إغلاقها، وبالتالي لا تستقبل أي نزلاء حاليا".

وأضاف أن "الإغلاق سيكون مستمرا حتى استيفاء كافة الشروط والمعايير وليس لمدة محددة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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