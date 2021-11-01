الامارات | «شبيه بيغ رامي» يلقى مصرعة بطعنة قاتلة في الصدر

شكرا لقرائتكم خبر عن «شبيه بيغ رامي» يلقى مصرعة بطعنة قاتلة في الصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مصري، شهير على منصات التواصل الاجتماعي بلقب«شبيه بيغ رامي»، جراء طعنة في صدره أثناء تدخله لفض مشاجرة داخل إحدى القرى السياحية في مصر.

وبحسب صحيفة «الوطن» استطاعت الأجهزة الأمنية، من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وأشارت التحريات أشارت إلى أن 3 متهمين يعملون في مجال تركيب وإصلاح أعطال الكهرباء، تشاجروا مع زميل المجني عليه عيد عوض، الملقب «شبيه بيغ رامي»، وحين احتدم النقاش بينهم، عاجل أحدهم بطعن زميل المجني عليه، فحاول الأخير إنقاذه، لتستقر الطعنة في صدره، ويلقى مصرعه في الحال متأثرا بجراحه.

وأوضحت التحريات أن عامل أمن آخر، حاول إنقاذ الشاب عيد بعد تلقيه الضربة وإسعافه، فتلقى طعنة في الرقبة، ليصاب على الفور بجرح قطعي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

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