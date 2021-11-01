كيف تتخلص من قشرة الرأس بسرعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قشرة الرأس مرتبطة بالتهاب الجلد الدهني الذي يسبب حكة وتقشر الجلد، ولكنه يحدث فقط على فروة الرأس، ومن الشائع جدًا أنه يؤثر على حوالي نصف لسكان العالم البالغين.

أعراض قشرة الرأس

القشرة وفروة الرأس المتقشرة والحكة هي الأعراض الرئيسية لقشرة الرأس. عادة ما تتراكم القشرة البيضاء الزيتية في شعرك وعلى كتفيك وغالبًا ما تزداد سوءًا خلال أشهر الخريف والشتاء، وعندما يكون الهواء جافًا، وفقا لموقع البيان الإماراتي.

ويمكن أن تشمل الأعراض الإضافية:

بقع حمراء على جلد فروة الرأس، وأحيانًا على الوجه

قشرة الحاجب

تساقط الشعر

قشرة جافة على جلد الوجه

أسباب قشرة الرأس

إفرازات من الغدد الدهنية

الفطريات على سطح البشرة

كثرة الشعر على الرأس، مما يخلق الكثير من الاحتكاك مع الجلد الحساس على فروة الرأس

منتجات العناية الشخصية المختلفة التي تسبب التهاب الجلد، مما يجعل فروة الرأس حمراء ومثيرة للحكة

التعرض لأشعة الشمس كثيرًا

الضغط المفرط على فروة الرأس من القبعات

ما تأكله بشكل روتيني

التعرض للغبار أو الأوساخ

كيفية التخلص من قشرة الرأس

أفضل طريقة للتخلص من قشرة الرأس هي استخدام شامبو مخصص لعلاج قشرة الرأس وفروة الرأس، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) باتخاذ الخطوات التالية:

نظرًا لوجود العديد من الأنواع المختلفة من شامبو علاج قشرة الرأس، وكل منها يأتي بتعليماته الخاصة، فمن المهم أن تقرأ بعناية وتتبع تعليمات استخدام المنتج الذي تختاره، أيضًا تأكد من أنك تعرف ما إذا كان من المفترض أن تترك الشامبو على فروة رأسك لفترة معينة من الوقت قبل الغسيل، أو ما إذا كان يجب عليك الغسيل على الفور.

تتطلب أنواع مختلفة من الجلد والشعر عناية مختلفة

قد يحتاج الأمريكيون من أصل أفريقي إلى الغسيل مرة واحدة فقط في الأسبوع باستخدام شامبو قشرة الرأس، في حين قد يحتاج الأمريكيون الآسيويون إلى استخدام شامبو قشرة الرأس الذي يحتوي على مكونات مختلفة لتحقيق أفضل النتائج، وقد يكون أفضل مسار للعلاج هو التحدث مع طبيب الأمراض الجلدية المعتمد والذي يمكنه التوصية بأفضل المنتجات لشعرك ونوع بشرتك.

علاجات منزلية للتخلص من قشرة الرأس

صودا الخبز

افركها برفق في فروة رأسك في الحمام واشطفها بعد بضع دقائق.

خل التفاح

اخلط 1/4 كوب خل التفاح مع 1/4 كوب من الماء، ومن ثم ضع هذه التركيبة على شعرك لمدة 15 دقيقة إلى ساعة ثم اشطفها، افعل هذا مرتين في الأسبوع.

زيت جوز الهند

افرك 3-5 ملاعق صغيرة في فروة رأسك واتركها لمدة ساعة، ثم اغسل شعرك بالشامبو واغسل زيت جوز الهند للتخلص منه من الرأس.

عصير الليمون

افرك 2 معلقة صغيرة من عصير الليمون في فروة رأسك واشطفها، ثم افرك ملعقة صغيرة أخرى ممزوجة بكوب ماء، وافعل هذا كل يوم.

الصبار (الألوفيرا)

افرك فروة رأسك بالألوفيرا قبل غسل شعرك.

زيت الزيتون

افرك 10 قطرات من زيت الزيتون في فروة رأسك، ومن ثم غط رأسك بطاقية الاستحمام واتركه طوال الليل، بعد ذلك اغسل شعرك في الصباح بالشامبو.