خيروها بين ابنها وقلبها.. أمريكية ينقذها جنينها من الموت

القاهرة - سمر حسين - ماما

وضعت سيدة أمريكية طفلها الأول بعد عامين من الزواج بحبيبها والتي تحمست جداً لاستقباله منذ بداية حملها، استعدت هي وزوجها للمولود الجديد وكانت في صحة جيدة، مرت شهور حملها وأنهت هي وزوجها غرفة المولود وكانا في غاية السعادة، حتى اقتربت آخر أيام شهرها التاسع، وحدث ما لم يكن في الحسبان.

تحولت فرحة السيدة الأمريكية إلى خوف وفزع شديد عليها هي وجنينها إذ اكتشفت أنها مصابة بتمزق في الشريان الأورطي عرض حياتها للخطر، لكن يشاء الله أن تمر عمليتها بسلام وتنجو هي وطفلها.

اكتشفت إصابتها بتمزق في الشريان الأورطي في شهرها التاسع

اضطرت السيدة التي تقيم في ولاية ويسكونسن الأمريكية، لوضع جنينها في الأسبوع التاسع والثلاثين من الحمل عندما شعرت بألم شديد في صدرها وبعد الفحوصات الطبية اكتشفت أنها مصابة بتمزق في الشريان الأورطي، مما عرض حياتها للخطر واضطر الأطباء لإجراء عمليتين لها في يومٍ واحد لإنقاذ حياتها.

ولادة قيصرية وعملية جراحية في القلب في يوم واحد

كانت السيدة جولي جانزين البالغة من العمر 37 عامًا، تقترب من نهاية حملها وعندما كانت في حفل بصحبة زوجها «كايل»، شعرت بألم حاد في صدرها، ونقلها الزوج إلى المستشفى، حيث كشفت الأشعة لهما أنها تعاني من تمزق في الشريان الأورطي مما يعرض حياتها للخطر هي وجنينها.

أخبر الأطباء السيدة «جانزين» أنها سوف تضطر لإجراء عملية الولادة القيصرية لضمان سلامة الجنين والأخرى لمعالجة قلبها، وبالفعل تمت العمليتان بنجاح مبهر أدى إلى إنقاذ حياتها هي وطفلها، حيث تقول جولي «لو لم أشعر بالألم في الحفل لما علمت بأن قلبي مريض فابني أنقذ حياتي».

وأضافت: «أنا وزوجي كنا متحمسين في السنة الماضية لإنجاب طفلنا ولم أشعر بأي تعب في قلبي من قبل، بل إن حملي كام ممتازاً ومر بسلاسة دون غثيان أو مضاعفات الحمل المعتادة».

قالت جانزين: «عندما اكتشفت مرضي في المستشفى يومها أخبروني أني لابد أن أقرر إما أن أنقذ طفلي أولاً أو قلبي أولاً، فاخترت أن ألد الطفل أولا ً، وبمجرد ولادة طفلي بدأ الأطباء بإجراء عملية جراحية لي لإصلاح الشريان الأورطي».

كانت العمليتان من أربعة أشهر أي منذ شهر مايو 2021، وقالت حينها جانزين، إن طفلها بخير الآن أما هي فتتابع مع طبيب القلب الخاص بها لمعرفة الحالة الصحية لقلبها أولا بأول، إلا أنها بخير وصحة جيدة، وذلك وفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية.