علامات تشير إلى نقص الفيتامينات من الجسم.. منها جفاف البشرة وتشقق الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

من خلال الجلد يتمكن الإنسان من تحديد الكثير من العلامات الدالة على صحته، لعل أبرزها هو نقص الفيتامينات من الجسم، التي تظهر سريعًا على البشرة في حال نقصها، وبجانب النظام الغذائي يمكن للمكملات الغذائية أيضًا تعويض نقص الفيتامينات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، مع أخصائية تجميل الوجه، «آبي إنجرام»، وخبيرة تجميل الوجه الدكتورة كريستينا ويلزينسكي، اللتان تحدثتا عن العلامات الست الموجودة في البشرة، وتشير إلى نقص الفيتامينات.

ونصحت «آبي»، بضرورة تناول المكملات الغذائية التي تناسب احتياجات الجسم، والتركيز على الأساسيات للبشرة، ولمكافحة مشاكل الجلد المرتبطة بنقص الفيتامينات، من المهم التأكد من زيادة تناول للفيتامينات التي تفتقر إليها، إذ أن المكملات التي يتم تناولها عن طريق الفم تؤثر على صحة الجسم.

وقالت الدكتورة كريستينا ويلزينسكي، إن حقن الفيتامينات أكثر فعالية من العناية بالبشرة بالفيتامينات، لأنه يدخل مباشرة إلى طبقة خلايا الجلد الحية، وإذا قمت فقط بتطبيق الفيتامينات موضعيًا، فإنها ستصل فقط إلى الطبقتين الأولتين من البشرة.

علامات نقص الفيتامينات من الجسم

وفي النقاط التالية نلخص العلامات التي تشير إلى نقص الفيتامينات من الجسم:

- الخطوط الدقيقة المبكرة.

- جفاف البشرة وهذا يشير إلى نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه أو حتى الأكزيما أو التهاب الجلد.

- وجود كدمات مفرطة تشير إلى نقص فيتامين سي.

- البشرة الباهتة.

- العيون المنتفخة.

- شحوب الجلد والشفتين ويدلان على نقص فيتامين بـ 12 والحديد.

ومع دخول فصل الشتاء، يمكن الحفاظ على البشرة ضد الجفاف الذي يتزايد مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، من خلال بعض النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها.

منظف لطيف

يمكن استخدام منظف لطيف للوجه لإزالة الشوائب والتخلص من حب الشباب الذي ينتشر عادة حول منطقة الرقبة في فصل الشتاء، من النصائح التي يجب اتباعها باستمرار، كما يجب الاهتمام جيدًا بنظافة الملابس واللياقات، لذلك لا بد من مكافحة جميع العوامل المرتبطة بعدم حماية البشرة وجفافها.

المرطب الليلي

من النصائح الضرورية أيضًا عدم التغافل عن ترطيب البشرة ليلًا، لأنه في ذلك الوقت تكون خلايا البشرة أكثر نشاطًا في دورات التجديد والإصلاح، لذا فإن البشرة الرطبة تدعم هذه العملية.

الترطيب

لا تنسي وضع المرطب المناسب للبشرة بشكل متكرر، فالمرطب الجيد يساعد على الاحتفاظ على الترطيب ويعمل حاجزا لحماية البشرة من الضغوطات البيئية، وعامل الحماية من الشمس مهم لأن هناك أشعة فوق بنفسجية حتى في أيام الشتاء القاتمة.