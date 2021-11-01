مصاصي دماء وساحرة شريرة.. أبرز إطلالات نجمات الفن احتفالاً بالهالوين ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حرص عدد من نجمات الفن على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم على موقع "إنستجرام" صورًا لهم خلال احتفالهن بالهالوين.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز إطلالات النجمات احتفالاً بالهالوين، فيما يلي:

- ريهام أمين:

طلت الفنانة مرتدية فستان زفاف بقصة الكب، وطرحة من التل، وتضع على وجهها مكياجا يجعل وجهها شاحبا مع وضع آثار دماء، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل، كما ظهر على رقبتها أثار أصابع وكأن يد كانت تخنقها، وأمسكت بوردة والتقطت الصور في مكان مظلم.

- إنجي المقدم:

ارتدت الفنانة إنجي المقدم فستانا طويلا باللون الأبيض، يتخلله بعض الورود مزود بأكمام، ونسقت مع الإطلالة سليبر، واعتمدت أن تترك شعرها الويفي منسدل، واختارت مكياجا ناعما، وذلك وهي تقف بجانب تمثال كبير يشبه مصاصي الدماء

- إسراء عبد الفتاح:

وظهرت الفنانة إسراء عبد الفتاح بمكياج مصاصي الدماء احتفالاً بالهالوين، مرتدية فستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وشعر باللون الأحمر.

- غادة عبد الرازق:

واحتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بالهالوين بطريقتها الخاص، حيث نشرت مجموعة صور مرسمومة لها، وظهرت في الصورة في شكل الساحرة الشريرة.

- مايا دياب:

وطلت المطربة مايا دياب بإطلالة غريبة، حيث قررت الاختباء خلف الجدران، مرتدية "بورنص"، وتضع على وجهها قناع للبشرة، وبدأت بالصراخ في وجوه الآخرين.