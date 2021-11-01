4 وصفات مذهلة.. كيف يمكن للقهوة أن تساعدك على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

القهوة من المشروبات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لكن هل تعلم أن يمكن أن يساعد فنجان من القهوة على حرق الدهون العنيدة وإنقاص الوزن.

إليك بعض وصفات القهوة التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل أسرع، حسب موقع "timesofindia".

- قهوة القرفة:

يمكن أن يساعد دمج الكافيين ومضادات الأكسدة في القرفة في تعزيز عملية إنقاص الوزن عن طريق تحسين معدل الأيض.

ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى تحضير قهوة بسيطة وإضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة والعسل.

- قهوة الليمون:

يساعد إضافة ½ عصير ليمون إلى قهوتك في التخلص من الوزن الزائد بشكل فعال، كون مزيج الكافيين وحمض الستريك وفيتامين ج يعزز عملية التمثيل الغذائي وتنشيط هرمونات حرق الدهون، كما يساهم في طرد السموم من الجسم وتقوية جهاز المناعة.

ولتحضيره ما عليك سوى إضافة عصير ليمون إلى كوب واحد من القهوة مع رشة قرفة.

- القهوة السوداء:

كمية بسيطة من القهوة السوداء كافية لزيادة معدل الأيض، وذلك لوجود حمض الكلوروجينيك الموجود بها، إذ يساهم في تسريع عملية حرق الدهون.

ما عليك سوى غلي بعض الماء وإضافة ملعقة صغيرة من القهوة، واتركيها لتتخمّر، ثم إضافة القليل من جوزة الطيب لإبراز رائحة المشروب وفعاليته، سيساعد هذا أيضًا في تحسين جهاز المناعة، وعملية التمثيل الغذائي.

- قهوة الشوكولاتة الداكنة:

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تعمل نتائج فعالة عندما تقترن بقهوة بسيطة غنية بالكافيين، إذ يساعد هذا الخليط في تعزيز التمثيل الغذائي، عن طريق الشعور بالشبع والامتلاء وقمع الشهية، والتقليل من مستوى هرمون الجريلين، وهو هرمون يحفز الجوع.