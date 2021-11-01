«مغلبك وقالق راحتك».. 8 نصائح هتساعد طفلك على نوم هادئ

القاهرة - سمر حسين - ماما

نوم الأطفال غير المنتظم وخاصة الرضع من المشاكل التي تواجهها الأمهات، منذ ولادة أطفالهن، فلا يوجد نظام محدد للطفل في نومه، فمن الممكن النوم كثيرًا في وقت مبكر في الليل والاستيقاظ مبكرًا، أو ربما العكس أيضًا، ليظل القلق مصاحب الأمهات لفترات طويلة، وللحصول على نوم هاديء لابد من اتباع عددًا من النصائح، حسبما ذكرت «سبوتينك».

نصائح تساعد الأطفال على النوم الهادئ

- ينصح عادة بعدم وضع الطفل في السرير للنوم قبل الساعة السابعة مساء، فعدد ساعات نوم الأطفال لا تتجاوز 11 ساعة متواصلة.

- تأخير موعد تناول الحليب حتى ساعات الصباح الباكر، فبعض الأطفال تعودوا على تناول وجبة الفطور باكراً، ما يجعلهم يشعرون بالجوع ويدفعهم للاستيقاظ.

- «بلاش قيلولة» فإذا كان الطفل يحصل على قيلولته الأولى بشكل مبكر، على الأمهات مساعدته على النوم بشكل أطول في الصباح بدلاً من الاستيقاظ لعدة ساعات بين استيقاظه مبكرًا وموعد القيلولة.

- الالتزام بالهدوء في الصباح وخاصة عند الحاجة للخروج مبكرًا، ففي ساعات الصباح الأولى يكون النوم غير عميق وأقل ضوضاء تدفع الطفل للاستيقاظ.

- عندما يحتاج الطفل لوقت طويل حتى يتمكن من النوم ليلًا، فعليك ألا توقظه باكرًا، وحاول تأخير جميع مواعيد النوم في النهار، ما يجعله متعبًا ويدفعه للنوم ليلًا.

- المحاولة بأن تكون القليلولة الأخيرة لطفلك مبكرة، وأن تسبق موعد النوم بأربع ساعات على الأقل.

- عند بقاء الطفل مستيقظ لفترات طويلة في السرير ليلا، حاول وضعه في السرير قبل أن ينام بوقت قصير وإيقاظه في الوقت المعتاد، حتى لا يعوض نقص النوم في ساعات النهار.

- إذا كان الطفل لا ينام بشكل متواصل ويستيقظ كل ساعة تقريبًا، فعليكِ تخفيض الوقت الذي يقضيه الطفل في السرير ليلًا، وجعله مقتصرًا على ساعات النوم الحقيقية.