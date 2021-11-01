الامارات | «مكتبات الشارقة العامة» تُطلق مبادرة «مستشار القراءة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبات الشارقة العامة» تُطلق مبادرة «مستشار القراءة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب مبادرة «مستشار القراءة» التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة، بالتزامن مع الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل.

وتتيح المبادرة لمن يتسنى لهم التسجيل فيها، فرصة استثنائية لاختيار أحد المستشارين المتطوعين، والاستفادة من خبراته وتجاربه في انتقاء الكتب الملائمة لتخصصات أو ميول أو موهبة كل شخص، من خلال أخذه في جولة بين أروقة المعرض برفقة كاتب أو خبير من المشاركين في المبادرة.

وتستهدف المبادرة جميع زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويشترك فيها 17 كاتباً ومبدعاً وخبيراً في القراءة والمكتبات من دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطوعون لتقديم خبراتهم للزوار خلال الفترة المسائية يومي الجمعة (5 و12) نوفمبر، وأيضاً خلال يومي السبت (6 و13) نوفمبر.

وتقول مدير إدارة مكتبات الشارقة، إيمان بوشليبي: «يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة ذهبية لعشاق القراءة لتجديد مكتباتهم الخاصة وانتقاء العناوين التي تضيف الجديد إلى معارفهم وتحفزهم على القراءة، ولأن المعرض بمساحته الكبيرة وبحجم دور النشر المشاركة، يسبب الحيرة لبعض القراء تجاه انتقاء الكتب المناسبة لاهتماماتهم، أطلقنا في مكتبات الشارقة العامة هذه المبادرة التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة، بهدف تقديم المشورة للزوار».

وتابعت مدير إدارة مكتبات الشارقة: «يتطوع في مبادرة (مستشار القراءة) نخبة من المبدعين والمؤلفين من ذوي الخبرة في عالم الكتاب وتصنيف المؤلفات حسب حقولها المعرفية والعلمية والأدبية المختلفة، ونطمح من خلال مبادرتنا الى مساعدة أكبر عدد من الزوار للاستفادة من المعرض والخروج منه بالإصدارات التي تجعل القراءة لديهم أكثر إلهاماً وتشويقاً، إلى جانب تنمية مهارة اختيار الكتب لديهم».

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