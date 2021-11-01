الامارات | اكتشاف 10 أفغان مختبئين في صندوق شاحنة بألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 10 أفغان مختبئين في صندوق شاحنة بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت الشرطة في ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية 10 أفغان كانوا مختبئين في صندوق شاحنة. وأضافت الشرطة في مدينة ماجدبورغ شرقي ألمانيا أن سائق الشاحنة القادم من رومانيا اتصل برقم الطوارئ، بعدما سمع أصوات طرق أثناء فترة الراحة، وأشارت إلى أنه تم ضبط 10 أفغان تراوح أعمارهم بين 14 و20 عاماً في صندوق التحميل.

وتابعت الشرطة أن الأفغان قالوا إنهم تمكنوا من ركوب الشاحنة عن طريق مهرّب في رومانيا، وذكروا أنهم وصلوا إلى ألمانيا عبر المجر وسلوفاكيا والتشيك. وأوضحت الشرطة أنه لم يثبت بحق السائق (43 عاماً) أنه كان على علم بالتهريب.

وحسب بيانات الشرطة، فإن هذه هي الحالة الـ25 من نوعها التي تقع في ولاية سكسونيا-آنهالت في هذا العام.

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