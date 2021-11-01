الامارات | هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية حارقة على ركاب قطار بطوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية حارقة على ركاب قطار بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلاً تعرّض لإصابات خطرة، فيما أُصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية حارقة على أحد خطوط القطارات الرئيسة في العاصمة طوكيو أمس.

وقالت وسائل الإعلام إن المهاجم المشتبه فيه شاب في العشرينات من العمر، وإن السلطات ألقت القبض عليه في موقع الحادث. وأفادت وسائل الإعلام بأن الهجوم وقع على خط كيو للقطارات المتجه إلى محطة شينجوكو، أكثر محطات السكك الحديدية استقبالاً للركاب في العالم. وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع في نحو الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي مقطع مصور على «تويتر» ولقطات لهيئة الإذاعة اليابانية، يظهر الركاب وهم يهرعون من عربة قطار قبل لحظات من نشوب حريق محدود.

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