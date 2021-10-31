رهف القنون بملابس خارجة برفقة صديقاتها أثناء احتفالهن بالهالوين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت الناشطة السعودية رهف القنون، لإثارة الجدل والانتقادات حولها مجددًا، بسبب ظهورها الصادم عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة صديقاتها، أثناء احتفالهن بالهالوين، إذ ظهرت بصور اكتفت بارتداء الملابس الداخلية فقط باللون الأسود، التي جاءت شفافة من منطقة البطن وتغطي فقط منطقة الصدر، ما جعلها تبدو شبه عارية، وتصدر اسم الناشطة السعودية تريند محرك البحث العالمي «جوجل» لظهورها بهذه الملابس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الناشطة السعودية المتابعين، بصور جريئة، إذ ظهرت قبل فترة بصورة بدت من خلالها شبه عارية، ووضعتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام».

زوج رهف القنون ينكر نسب ابنتهما

وكانت المفاجأة الصادمة التي اقترنت باسم الناشطة السعودية رهف القنون، خلال الأيام الماضية بسبب خروج زوجها الكونغولي لوفولو راندي، معلنًا أن ابنتهما «ريتا» ليست من صلبه، بعدما أجرى تحليل الحمض النووي.

وعلق وقتها، «راندي» معبرًا عن حزنه الشديد تجاه ما أثبته تحليل الحمض النووي، قائلًا: «بعدما كشفت أن ريتا ليست ابنتي.. شعرت بالحزن كثيرًا حتى إنني فكرت في إيذاء نفسي أو ربما إنهاء حياتي ولكن أي شيء أفعله الآن سيؤثر على حياة ابنتي، وأعلم إني الشخص الوحيد الذي تحتاجه الآن يجب أن أبقى قويًا لأجلها.. ريتا ليست معي الآن هي مع رهف.. أنا والمحامي نحاول أن نرى ما يمكننا فعله للحصول على حضانة ريتا».

وجاءت المفاجأة الصادمة بعد الخلافات التي زادت بين «رهف» وزوجها «راندي» الذي أبلغ الشرطة الكندية، عن اختفاء ابنته على يد والدتها الشابة السعودية، التي ذكرت قبل فترة، وتحديدًا في يونيو الماضي، أنها تركت ابنتها مع والدتها وقررت السفر لعدة أيام، بينما ظهر «راندي» في مقطع فيديو أعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.