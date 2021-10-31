وفاء عامر تدعم المطلقات والأرامل الراغبات بالزواج بعد الـ60 في «زي القمر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة وفاء عامر، على مشاركتها في مسلسل «زي القمر»، الذي يحكي قصة أرملة تخطت الـ60 عاما، وعندما أرادت أن تتزوج رفض ابنها ونشبت بينهما مشكلات كبيرة.

أنانية الأبناء وعطاء الأم اللامحدود

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»،على قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «المسلسل يناقش قضية سيدة مطلقة معيلة لابنة ووافقت على أن تظل وحيدة لمدة 15 سنة، وهنا تظهر إشكالية أنانية الأولاد وعطاء الأم اللا محدود».

وتابعت: «بعد زواج الأبناء تظل الأم وحيدة، ولا تكون في حاجة إلى شيء غير الصحبة، وبالتالي فأنا أناصر وأدعم هذا النوع من النساء».

وأشارت، إلى أن الفضل في هذا المسلسل يرجع إلى القائمين عليه مثل المنتجة مها سليم، ومؤلف المسلسل والمخرج: «يسري الفخراني يقف بقوة شديدة في صف القضايا التي تعتبر جزء من الواقع المجتمعي الذي نعيش فيه».

نرمين الفقي عبرت عن القضية بشكل رائع

وأشارت إلى أن النجمة نرمين الفقي عبّرت عن قضية النساء اللاتي يتخلى أزواجهن عنهن بعد سنوات طويلة بشكل جميل: «زي ما بيحصل للأم بيحصل للأب، وزي القمر مش متحدد ست ولا راجل، أعرف رجالة زوجاتهم توفوا والأولاد واقفين ضد زواجه، رغم أنه إنسان مشاعر وروح وأحاسيس في حاجة إلى صحبة .. مش محتاجين يعيشوا مراهقة لكن محتاجين لصحبة وونس».