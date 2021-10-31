5 طرق للوقاية من نزلات البرد قبل أن تبدأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصيب نزلات البرد الملايين كل عام، والتي يمكن أن تحدث في أي وقت، وهناك زيادة في حالات نزلات البرد، وهو أمر لا يثير الدهشة في هذا الوقت من العام.

سيلان الأنف والصداع وآلام الجسم والتهاب الحلق يمكن أن تجعل أداء مهامنا اليومية أمرًا مزعجًا للغاية، وكل ما نريد القيام به هو الالتفاف في السرير واحتساء بعض المشروبات الساخنة، علاوة على ذلك، فإن الرياح الباردة تزيد الأعراض سوءًا، مما يجعلنا نبتعد عن المسار لعدة أيام.

بدلاً من تناول الحبوب والتعرض للبخار لاحقًا لتخفيف احتقان الأنف، من الأفضل إيقاف نزلة البرد قبل أن تبدأ، ونستعرض فيما يلي بعض النصائح للوقاية من نزلات البرد هذا الشتاء والحفاظ على لياقتك ونشاطك، وفقًا لموقع timesofindia.

-غسل اليدين باستمرار

علم الوباء درسًا مهمًا وهو غسل أيدينا جيدًا قبل الأكل أو لمس وجهنا لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا، علينا فقط الاستمرار في ذلك حتى في فصل الشتاء.

وتنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد من سعال وعطس الشخص المصاب، والتي يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة، لذلك، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل أو لمس وجهك لتجنب الإصابة بالمرض.

-حافظ على رطوبتك

في الشتاء بشكل عام، ينخفض مستوى استهلاكك اليومي من الماء، بسبب الطقس البارد لا نشعر بالعطش فلا نشرب الكثير من الماء، هذا ما عليك تجنبه هذا الموسم.

ويساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويمنعنا من الإصابة بالمرض، لذا، حتى إذا كنت تريد البقاء بصحة جيدة، اشرب 2 لترًا على الأقل من الماء يوميًا، كما يمكنك حتى تناول الحساء ومرق العظام لرفع مستوى تناول السوائل.

-تناول الطعام الصحي

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا خلال الموسم، فسوف يساعدك على الحصول على كمية وافرة من العناصر الغذائية والحفاظ على لياقتك، وانتبه بشكل خاص لمستويات تناول الزنك وفيتامين د. فتساعد هاتان المغذيتان على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض، تناول المزيد من الخضار الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه.

-الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لنا لمحاربة البرد والوقاية منه، يؤدي الأرق أو نوعية النوم الرديئة إلى صعوبة محاربة الجسم للفيروسات والعدوى.

عندما نحصل على نوم جيد في الليل، ينتج جسمنا ويطلق السيتوكينات، وهي أنواع من البروتينات التي تستهدف العدوى والالتهابات، لذلك، تأكد من أنك تنام لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا للحفاظ على نشاط جهاز المناعة لديك.

-ممارسة التمارين

ليس ضروريًا فقط للتخلص من الكيلوجرامات أو بناء العضلات، حتى أنه يساعد على تقوية المناعة ومنع نزلات البرد، تشير الدراسات إلى أن التمرين يساعد الخلايا المناعية لدينا على السفر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الجسم لأنه يحسن الدورة الدموية.

بهذه الطريقة يساعد الجسم على محاربة العدوى بطريقة أفضل، حافظ على نشاطك باتباع روتين تمارين منتظم مثل المشي واليوجا والتأمل والجري وتدريبات القوة.