5 علامات بسيطة لمعرفة ما إذا كان شخص يعاني من سكتة دماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعتبر السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة وثاني سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص في أي مكان، دون دراية بأن الأعراض الظاهرة على الشخص هي أعراض للإصابة بها.

وقد تكون معرفتك بخمس علامات للإصابة بـ"السكتة الدماغية" هي الفرق بين حياة وموت الشخص الذي أمامك، لذا يجب عليك التعرف عليها والتي نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع timesofindia.

-التوازن

غالباً ما يبدأ الشخص المصاب بالسكتة الدماغية بالشكوى من مشاكل غامضة مثل فقدان التوازن أو الدوخة أو ثقل في الرأس، يميلون إلى التمسك بشيء ما أو الجلوس.

-مشاكل في العين

قد يشكو الشخص من تشوش بصره، في هذه المرحلة، قد يلومون ذلك على شيء مثل المشي في الشمس كثيرًا أو عدم وجود ما يكفي من الماء في اليوم، هذا هو الوقت المناسب لبدء مراقبتهم بعناية.

-تدلى الوجه

سيبدو الشخص الذي يعاني من السكتة الدماغية وكأنه نصف وجهه (خاصة النصف السفلي من جانب) متدلي أو متهدل، عندما يتحدثون سيبدو أن جانبًا واحدًا من الوجه لا يعطي أي تعبير، وعادة ما يقول الحاضرون إنهم رأوا الوجه يلتوي، فما يحدث هو أن أحد الجانبين لا يقوم بأي تعبير، لذلك يبدو الجانب الآخر وكأنه يتحرك أكثر من المعتاد، مما يتسبب في التواء مثل التعبير.

-ضعف الذراع

ضعف الذراع ليس واضحًا كما قد يبدو، لن يعرف الشخص المصاب بسكتة دماغية أن الضعف يزحف حتى تسقط الأشياء من اليد، في معظم الأحيان، يسقط المريض من على الكرسي باتجاه الجانب المصاب، وذلك لأن عضلات الجذع مشلولة أيضًا ولا تستطيع تحمل وزن الجسم.

-مشاكل الكلام

الشخص الذي يعاني من سكتة دماغية (خاصة إذا كانت السكتة الدماغية في الجانب الأيسر من الدماغ) سيظهر مشاكل في الكلام، غالبًا ما يكون هذا هو أول ما يتم ملاحظته إذا كان المريض يتحدث إلى شخص أمامه، قد يصبح المريض صامتًا، فارغًا، مرتبكًا،و قد يستمر في تكرار كلمة واحدة، أو قد يصبح الكلام غير واضح أو حتى غير ذي صلة.