عبارات تعشق السيدات سماعها من أزواجهن كل يوم: «لو عاوز تكسب قلبها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرضت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، خلال حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc»، بعض العبارات التي تحب السيدات أن تسمعها من أزواجهن.

منى عبد الغني: قولها إنتي جميلة أوي

وقالت الإعلامية منى عبدالغني: «المرأة تحب بأذنها والرجل يحب بعينه، فهو يحب أن يرى المناظر الجميلة أمامه، بينما تحب السيدات سماع الكلام الجميل مثل أنتِ جميلة أوي، وهشاركك في كل حاجة بتعمليها، وهروح معاكِ المطبخ وهتمشى معاكِ».

وأضافت: «الست بتحب تسمع جملة أنا جنبك دايما في أي حاجة هتلاقيني، ودي فكرة السند، لأن الست بتحب تحس إن الراجل في ضهرها حتى لو الأزمة بسيطة، وهوعنده اجتماع ومشغول، وكمان بتحب تسمع عبارة أنا عاوز أساعدِك، لأنها هتحس إنه عاوز يخفف عنها أعباء الحياة ولو بسيطة».

إنتي مش تخينة.. جملة تحبها النساء

وتابعت: «الست تحب سماع عبارة أنا عاوز أسمعِك، قولي كل اللي إنتِ عاوزاه وأنا بحب أسمعك، وكمان أنتِ مش تخينة، ولو عاوزها تخس يقولها أنا بحبك زي ما أنتِ بس لو نهتم شوية وننزل نلعب رياضة مع بعض، وأيام الخطوبة كنتِ بتلبسي الفستان الفولاني».

وأشارت إلى أن من العبارات التي تحب الزوجة سماعها من زوجها «بحب الوقت اللي بنكون فيه مع بعض»، مشددةً على أن من يحب شخصًا يفضل البقاء معه دوما، وهناك أيضا عبارة «بحب ملامحك من غير مكياج»، و«إنتِ بتتعبي عشاننا، شكرا على كل حاجة بتعمليها»، وهذه العبارة تعبر عن تقدير الزوج لزوجته، أما العبارة العاشرة والأخيرة هي «أنتِ ليّ أنا لوحدي».

وأكدت الإعلامية إيمان عز الدين، أن السيدات تعشقن كل كلمة جميلة: «حتى لو صاحبتي قالت لي شكلك حلو النهاردة نفسيتي بتتفتح، وأشعر بطاقة إيجابية.. ليه منعملش كده جوه البيت؟! الست طموحاتها في الموضوع ده متواضعة، لكن في رجالة تخجل من مدح السيدات».