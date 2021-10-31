لا ينتج عن الإفراط في تناول السكر.. 4 حقائق مدهشة حول مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطور مرض السكري عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الكمية المطلوبة من هرمون الإنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الإنسولين الذي ينتجه البنكرياس بفعالية، لذلك يرتفع مستوى السكر في الدم مسببا أضرارا جدية في أنظمة الجسم وخاصة في الجهاز العصبي والأوعية الدموية.

ويعاني الملايين من مرض السكري، مما يجعل هناك احتمال كبير أن يكون أحد أفراد عائلتك مصابًا به، وعلى الرغم من انتشار مرض السكري إلا أن هناك العديد من الحقائق التي لا ندركها، لذا نستعرض فيما يلي خمس حقائق مدهشة حول مرض السكري يجب أن تعرفها لفهم الحالة بشكل أفضل، وفقًا لموقع timesofindia

- مرض السكري ينتج عن تناول الكثير من السكر

تلك الخرافة حقيقتها أن الأطعمة السكرية وكوب من الصودا والأطعمة المصنعة لا تزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بمرض السكري، فكل هذه الأشياء تزيد من خطر إصابتك بالسمنة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، لكن تناول الكثير من السكر ليس سبب مرض السكري، فالعلاقة بين السكر ومرض السكري ليست بسيطة.

النوع الثاني هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري، ويحدث عندما لا يستجيب الجسم لكمية الأنسولين التي ينتجها، وبمرور الوقت، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية، لتعد زيادة الوزن والسمنة أو وجود تاريخ عائلي من الأسباب الرئيسية لمرض السكري.

-مرضى السكر لا يستطيعون تناول الحلويات

أما عن تلك الخرافة الأخرى فحقيقتها أن الحلويات ليست بعيدة عن الرادار إذا كنت مصابًا بداء السكري، وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بقطعة من الكعكة، فأنت بحاجة إلى بعض التخطيط، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لا يستطيعون أبدًا تناول السكر هو خرافة.

يعد حساب الكربوهيدرات في كل مرة تأكل فيها شيئًا جزءًا حيويًا من الحفاظ على مستويات السكر في الدم، فتحتوي الحلويات والبسكويت على الكربوهيدرات، لذا فإن الاحتفاظ بالعدد يساعد مرضى السكري على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

-سكري الحمل يعني أن طفلك سيصاب أيضًا بمرض السكري

الحقيقة أن حوالي 9 في المائة من النساء يصبحن مقاومات للأنسولين أثناء الحمل ويصابن بسكري الحمل، وهذا لا يعني أن طفلك سيصاب بمرض السكري، وغليك استشارة أخصائي أمراض النساء والتوليد ومرض السكري لإدارة الحالة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إنتاج طفلك المزيد من الأنسولين مع مرور الوقت، مما قد يعرض طفلك لخطر ارتفاع الوزن عند الولادة وانخفاض مستويات السكر في الدم والسمنة ومشاكل التنفس ومرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

-لا يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحتك العقلية

الحقيقة أنه يمكن أن تغمر المشاعر مرضى السكري، قد يشعرون بالغضب أو الاكتئاب أو القلق، فقد يكون فحص مستوى الجلوكوز في الدم عدة مرات في اليوم أمرًا مجهدًا.