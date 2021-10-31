سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث إطلالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

شاركت الفنانة سوسن بدر متابعيها صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وتألقت بفستان طويل باللون الأزرق، مزود بأكمام.

واختارت سوسن أن تضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق.

ويذكر أن آخر أعمالها مسلسل "السيدة زينب"، والذي يشارك في بطولته الفنان محمود عبدالمغنى، والفنانة رانيا منصور، والفنانة الاستعراضية دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.