روجينا بفستان قصير جذاب في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الفنانة روجينا مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتألقت بفستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض، ونسقت أعلاه جاكيت طويل باللون الرصاصي.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الزيتي، وإسكارف حول الرقبة باللون البرتقالي.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وسلسلة، إضافة إلى وساعة يد.

وتركت روجينا شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت أعلاه قبعة باللون الأسود.

وتحرص روجينا دائما على تنوع إطلالتها ما بين السواريه والكاجوال والفساتين القصيرة والطويلة.