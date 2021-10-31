بفستان زفاف وآثار دماء.. فنانة شابة تحتفل بـ الهالوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة الشابة ريهام أيمن متابعيها على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" بصور من جلسة تصوير جديدة لها احتفلت خلالها بـ"الهالوين".

وظهرت ريهام أيمن في الصور ترتدي فستان زفاف بقصة الكب، وطرحة من التل، وتضع على وجهها مكياجا يجعل وجهها شاحبا مع وضع آثار دماء، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

كما ظهر على رقبتها أثار أصابع وكأن يد كانت تخنقها، وأمسكت بوردة والتقطت الصور في مكان مظلم.

وكتبت تعقيبا على الصورة: "جمالها ووجها لن يصل إلى النور، احذروا وجهها البريء الملطخ بالدماء".