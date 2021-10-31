إطلالات اليوم: درة ساحرة.. و إنجي المقدم جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

درة:

طلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأزرق بقصة الكب ومزينا بالتطريزات بالكامل ومزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ميرهان حسين:

ظهرت الفنانة ميرهان حسين بتوب كت باللون الأسود مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما.

ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان كت باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم:

وارتدت الفنانة إنجي المقدم فستان متعدد الألوان مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.