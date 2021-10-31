بإطلالة مستوحاة من الشال الفلسطيني.. عبير صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة جديدة ومميزة.

وظهرت عبير صبري مرتدية ملابس مستوحاه من الشال الفلسطيني باللونين الأبيض والأسود، حيث ارتدت كروب توب برباط أسود على منطقة الوسط، وبنطلون فضفاض.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد مميزة من قماش الشال الفلسطيني باللونين الأحمر والأبيض، كما انتعلت حذاء مفتوح باللون الأسود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، وزينت الإطلالة ببعض الإكسسوارات الفضية.