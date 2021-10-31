احذر.. خطأ شائع يرتكبه الناس عند الاستحمام يوثر على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الاستحمام هو أحد متع الحياة البسيطة، فهو لا يغذي البشرة فحسب، بل يهدئ العقل أيضًا، ومع ذلك، هناك طريقة خاطئة للاستحمام ويمكن أن تكون ضارة بصحتك.

حسين عبده، الطبيب الصيدلاني المشرف في ميديسين دايركت، يكشف عن فخ شائع يقع فيه الناس ويمكن أن يكون ضارًا، عند كل من اعتاد الاستحمام بشكل يومي، وفقا لصحيفة express البريطانية.

يقول الطبيب إن الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يضر بصحة بشرتك، كما أن البعض يحب الوقوف تحت الماء الساخن لأطول فترة ممكنة، خاصة في صباح بارد قبل العمل.

ولكن القيام بذلك يمكن أن يكون ضارًا من بعض النواحي، كيف؟ وفقًا لحسين عبده، تظهر المشاكل لأن زيت بشرتك يصبح أكثر نعومة تحت الماء الساخن.

كما حذر من أن الوقوف تحت الماء الساخن لفترة طويلة، يفقد بشرتك أيضًا الرطوبة الأساسية التي تحتاجها لتبقى رطبة وناعمة، نتيجة لذلك، قد تعاني من جفاف أو حكة أو تهيج، واحمرار الجلد، وفي الحالات القصوى، التشقق ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

بماذا يوصي الطبيب؟

يوصي الطبيب بقصر وقت الاستحمام حوالي 10 دقائق، والحفاظ على الماء باردًا قدر الإمكان.

على سبيل المثال، تشير إحدى الدراسات إلى أن الاستحمام في الماء البارد يقوي جهاز المناعة.

وجدت دراسة في مجلة PLoS One أن الأشخاص الذين يستحمون بالماء البارد كانوا أقل عرضة بنسبة 29٪ للإصابة بالأمراض.

كما يفضل البعض الآخر الاستحمام في الماء البارد لأنه يساعد على فقدان الدهون وتحسين النوم وتقليل الالتهابات - وكل ذلك قد يفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

أخطاء الاستحمام الشائعة الأخرى

يمكن أن يكون غسل شعرك كل يوم أمر ضارة

يوضح عبده: "على الرغم من أهمية الحفاظ على نظافة شعرك، وسيحتاج الأشخاص المختلفون إلى غسل شعرهم أكثر أو أقل تواترًا حسب نوع شعرهم، إلا أن غسله بالشامبو يوميًا يمكن أن يضر أكثر من نفعه".

وتابع: "يمكن للشامبو في كثير من الأحيان أن يجرد الشعر من زيوته الطبيعية التي يحتاجها ليبقى قويا ونضرا، إذا كنت تغسل شعرك كثيرًا، فقد تمنعه من هذه الزيوت الطبيعية، والتي يمكن أن تجعله جافًا وهشًا".

وتحذر هيئة الصحة البريطانية أيضًا من أن الجلد الجاف والمتقشر على فروة رأسك يمكن أن يكون أرضًا خصبة لقشرة الرأس.

قشرة الرأس هي حالة جلدية شائعة وهي ليست ضارة، وقد يؤدي الإجهاد والطقس البارد إلى تفاقم قشرة الرأس.