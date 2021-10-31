«لو جوزك مسافر وعاوزة تعرفي متجوز عليكي ولا لأ».. ابحثي عن اسمه في هذا الكشف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار كشف الزواج الذي نشرته الصفحة الرسمية للقنصلية العامة المصرية في الرياض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تضمن 12 اسمًا لزوج مصري، تزوج كل منهم بسيدة أخرى لا تحمل الجنسية المصرية، جدلًا واسعًا، إذ قررت القنصلية العامة المصرية في الرياض، نشر أسماء المصريون الذين اتخذوا خطوة الزواج مرة أخرى من زوجات غير مصريات، ليقرر رواد السوشيال ميديا نشر الكشف مابين الغضب والنقد، بحجة أنه قد يكون سببًا في إنهاء الحياة الزوجية في مصر، حال معرفة الزوجة الأولى، بينما استخدمه البعض الآخر للسخرية، إلا أن جزء آخر كان شكك في حقيقة الكشف من الأساس.

كشف القنصلية العامة المصرية في الرياض

حقيقة نشر أسماء المصريون المتزوجون من سيدات آخريات

في هذا الصدد، كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن حقيقة نشر كشف القنصلية تنشر أسماء المصريون المتزوجون من سيدات أخريات، مؤكدًا أن الكشف حقيقي بالفعل ويحمل أسماء حقيقيون، وبالفعل استخرج لهم شهادات جنسية.

وأوضح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، مضمون هذا الكشف، في تصريحات خاصة لـ«هُن»، قائلا: «الكشف ده كشف بأسماء 11 رجل مصري، اتجوز مرة تانية من سيدات غير مصريات خلال سفرهم، والسيدات لا يحملوا الجنسية المصرية».

مضيفًا: «ده أمر طبيعي، ومُتبع بأن أي موافقات أو شهادات ميلاد، وزواج لازم تتنشر عبر الصفحة الرسمية للقنصلية العامة المصرية في الرياض.