إتيكيت تعامل الأطفال مع «فيس بوك».. منقبلش طلبات صداقة من الأغراب

القاهرة - سمر حسين - ماما

انتشر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رغم عدم إدراك الكثير منهم لكيفية التعامل معها بشكل سليم، نظرا لصغر أعمار أغلبهم، خاصة مع تحول معظم منصات «السوشيال ميديا» لساحات لنشر وعرض تفاصيل الحياة الشخصية لكثير من مستخدميها.

نادين جاد، خبيرة إتيكيت، أوضحت إتيكيت التعامل على السوشيال ميديا حيث يجب تعليم الأطفال التعامل باحترام والابتعاد عن الجدال في الموضوعات التي لا تنتهي بنتيجة، مع تعليم الأطفال تقديم كلمات إيجابية عبر «فيس بوك».

طريقة التعامل مع الردود السلبية على السوشيال ميديا

وأضافت «جاد»، خلال استضافتها في برنامج جروب الماميز، أن هناك إتيكيت للتعامل مع الردود السلبية على السوشيال ميديا، كما أنه يجب من البداية تحديد فئات الأشخاص التي تشاهد المنشورات، مؤكدة على عدم ضرورة الرد على التعليقات السلبية، ويمكن الاكتفاء بعمل «لايك»، حتى لا تزيد الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تطرق الشخص في الحديث عن أمور تغضبنا يجب مسحه من الأصدقاء، كما يجب عدم قبول المنافسين في العمل.

نادين جاد: رفض قبول طلبات الصداقة من الأغراب

ونصحت خبيرة الإتيكيت بضرورة تعليم الأطفال عدم نشر أسرار الحياة الخاصة على السوشيال ميديا، وعدم قبول أي شخص يرسل طلبات صداقة عبر «فيس بوك»، والاكتفاء بأشخاص الذين نعرفهم ونثق فيهم، والابتعاد عن التعامل مع الأغراب، وعدم نشر فيديوهات خاصة بالعائلة لأنها من الأمور التي تخترق أسرار الحياة الخاصة.

واختتمت نادين جاد حديثها، بالتأكيد على عدم نشر أي منشورات على الصفحة إلا بعد الرجوع للآباء، وكذلك استشارة الوالدين عند وقوع أي خلافات أو مشكلات قبل تعقيدها أكثر من اللازم.