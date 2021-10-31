11 معلومة عن الحسناء التي ظهرت مع عمرو دياب: عندها 20 سنة وبتغني بالإنجليزي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل، أثارها الفنان عمرو دياب، مساء أمس السبت، بعدما شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة تجمعه بحسناء شابة، خلال تواجدهما سويا في دبي على هامش فعاليات معرض «إكسبو»، حيث ظهرت الأخيرة مرتدية ملابس سهرة أنيقة باللون الأسود، وعلق عليها بـ «اتقل وراضي».

وعلى الفور بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الحسناء التي ظهرت برفقة الهضبة، متسائلين عن هويتها، وسبب تواجدهما سويا، وهل تلك المرة الأولى التي يظهرا فيها معا أم سبقها لقاءات أخرى.

معلومات عن الحسناء التي ظهرت مع عمرو دياب

ويرصد «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن الحسناء التي ظهرت مع عمرو دياب في آخر إطلالة له:

- تُدعى تيارا وهبي.

- تصف نفسها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» بـ«المغني العاطفي».

- تحترف الغناء باللغة الإنجليزية.

- تقيم تيارا وهبي بين بيروت ودبي.

- تدرس الإعلان والاتصال بالجامعة الأمريكية في بيروت.

- تبلغ من العمر 20 عاما، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 20 في مايو الماضي.

- هذا الظهور لم يكن الأول لهما سويا، حيث شاركته في إعلان للمياه الغازية في صيف 2021.

- شاركت في حفل «ميوركس دور» عام 2021 بالغناء، وغنت بالإنجليزية مع جاد شويري في الحفل.

- لديها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تهتم بالتصوير وأحدث صيحات الموضة.

- تحلم باحتراف الغناء.

أحدث أعمال عمرو دياب

وفي سياق آخر، علمت «الوطن» من مصادر مقربة من عمرو دياب، أن أغنية «عيشني» التي كان من المقرر طرحها في بداية العمل على ألبومه الجديد، وتم تأجيلها لتخرج بالشكل المطلوب الذي يرضى عنه «الهضبة»، وعلى ذلك قرر تغيير خطة الألبوم، وطرح أغنيات أخرى مثل «حلو التغير»، و«أنت الحظ يا حظ» و«ببتدي من الزيرو» و«رايقة».