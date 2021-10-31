الامارات | إعلامية كويتية تتحدى فناني لبنان : كونو بجرأة أليسا في موقفها من قرداحي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية كويتية تتحدى فناني لبنان : كونو بجرأة أليسا في موقفها من قرداحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الاعلامية الكويتية فجر السعيد، موج واسعة من السجال بعد تحديها الفنانين اللبنانيين بأن يكونو بشجاعة الفنانة أليسا، التي هاجمت فيها تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي,

وقالت السعيد في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «أتحدى كل فناني لبنان الذين كلوا وشربوا في الخليج، وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج … وبعضهم متواجد في الرياض حاليا لإحياء حفلات، أن يكونوا بجرأة أليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد قرداحي أو حزب الله».

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أدلت بتصريحات هاجمت فيها الوزير قرداحي، محملة إياه مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه وتصريحاته الأخيرة.

وقالت إليسا: «جورج قرداحي.. برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو».

وكتبت: «الشعب عم يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو».

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