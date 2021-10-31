كورونا اليوم: تطعيم 25 مليون مصري.. وصدمة بشأن أصل الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

تلقيح 25 مليون مصري

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية أنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين المصريين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إكسترا نيوز، الأحد، أن توفر اللقاحات من مصادر متعددة ساهم في تلقيح عدد كبير جدًا من المواطنين، حيث تم استخدام 35 مليون جرعة من اللقاحات، بواقع 25 مليون مواطن تم تلقيحه، وفقا لروسيا اليوم.

صدمة بشأن أصل الفيروس

لا يزال منشأ فيروس كورونا الذي غزا العالم على مدار ما يقترب من عامين، محل بحث ودراسة، لمعرفة كيف انتقل إلى البشر.

إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قالت، إنها ربما تكون غير قادرة "نهائيا" على تحديد منشأ "كوفيد 19"، وذلك في صياغة جديدة أكثر تفصيلا أصدرتها عن رؤيتها المتعلقة بما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم تسرب من أحد المعامل، وفقا لسكاي نيوز.

مناعة اللقاح أم الإصابة بالعدوى.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟

كشف مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، أن المناعة التي يمنحها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أفضل وأنجع من المناعة التي تحصل في الجسم بعد الإصابة العادية بالعدوى.

وبحسب دراسة صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص غير الملقحين ممن أصيبوا بكورونا قبل أشهر، يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ"كوفيد 19"، بواقع خمسة أضعاف، مقارنة بمن أخذوا التطعيم، دون أن يكونوا قد أصيبوا من ذي قبل، وفقا لسكاي نيوز.