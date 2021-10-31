هكذا تؤثر على جسمك.. احذر هذه العلامات تكشف نقص المعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كل من العناصر الغذائية والمعادن ضرورية لعمل الجسم بشكل صحي، لذلك، عندما يعاني الشخص من نقص في المعادن، فمن المحتمل أن يشعر ببعض الانزعاج وقد يجد صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية.

من المهم أن نلاحظ أن أجسامنا تعتمد على العديد من أنواع المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز وكل من هذه المعادن تلعب دورًا محددًا، لذلك، فإن نقص المعادن بجميع أشكاله قد يؤدي إلى بعض الأعراض الشائعة، نستعرضها في هذا التقرير وفقا لموقع timesofindia.

التعب والضعف الشديد

أي نوع من نقص المعادن لا بد أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف والخمول الشديد، سواء كنت تعاني من نقص الحديد أو كنت تفتقر إلى ما يكفي من المغنيسيوم في الجسم، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالتعب الشديد وقد لا تتمكن من القيام بالأعمال اليومية.

خاصة عندما يتعلق الأمر بالحديد، فهو مفتاح للعديد من وظائف الجسم، إلى جانب استخدامه لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، فإنه يساعد أيضًا على إنتاج الميوجلوبين، وهو بروتين يوفر الأكسجين للعضلات، لذلك، يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين، مما يعني وصول كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجتك وعضلاتك، مما يحرمها من الطاقة.

تقلصات العضلات وآلام المفاصل

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة وقوة عظامك وأسنانك، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في إدارة الأوعية الدموية والأعصاب والهرمونات، ومن ثم يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ضعف العضلات والتشنج وآلام المفاصل، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام تسمى قلة العظام، والتي يمكن أن تكون مزمنة.

عدم انتظام ضربات القلب

تقوم المعادن مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم بالعديد من وظائف الجسم، يمكن أن يؤدي نقص أي من هذه المعادن إلى عدم انتظام ضربات القلب، في الوقت الذي يعاني فيه الجسم من نقص الحديد ومستويات منخفضة من الهيموجلوبين، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يتسبب هذا في عدم انتظام ضربات القلب أو يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

وبالمثل، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم أيضًا إلى عدم انتظام ضربات القلب، في حين أن معدل ضربات القلب المتزايد أو غير الطبيعي يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الأخرى، فمن الأفضل أن تقوم بفحص نفسك من قبل الطبيب.

التنميل والوخز

قد يشير الإحساس بالتنميل والوخز في الجسم إلى نقص المعادن، يمكن أن يكون الوخز علامة محتملة على نقص المغنيسيوم، بصرف النظر عن ذلك، فإن نقص الكالسيوم في الجسم يمكن أن يسبب أيضًا تأثيرًا مخدرًا ووخزًا في الأصابع.

الانتفاخ والغثيان وفقدان الشهية والقيء

يمكن أن يؤثر نقص المعادن أيضًا على صحة الجهاز الهضمي، في حين أن نقص البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وآلام في البطن، فإن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية والقيء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض عدد المعادن في الجسم أيضًا إلى تقليل وظائف المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية.