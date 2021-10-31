تحذيرات من تحد جديد على «تيك توك»: وهم اختبار الأنيميا بالذهب

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الكشف عن الأنيميا بالذهب»، تحدٍ جديد انتشر عبر منصة «تيك توك»، يقوم على اختبار الإصابة بالأنيميا عن طريق استخدام خاتم من الذهب أو أي من المصوغات الذهبية وفركها بالجلد، ثم مراقبة موضع الاحتكاك، وفي حالة ظهور بعض الخطوط أو العلامات السوداء فهذا يدل على أنك مصاب بالأنيميا وتعاني نقص الحديد، بينما في حالة عدم ظهور علامات داكنة، فهذا يعني أنك تتمتع بقدر كافٍ من عنصر الحديد وجسمك بصحة جيدة، بحسب ما يتداوله عدد من رواد المنصة الأجانب.

ملايين المشاهدات حققتها هذه الفيديوهات على «تيك توك»، حتى صارت شائعة بين المستخدمين وحققت آلاف التعليقات، بعضها معجبًا بالفكرة وقام بتطبيقها، بينما سخر آخرون منها، ناصحين بعدم الانجراف وراء هذا التحدي، «إيه علاقة الدهب بالأنيميا».

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الرأي الطبي في تحدي اختبار الذهب

وردا على ما يتداوله رواد «تيك توك»، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن من علامات الإصابة بالأنيميا ظهور بقع على الجلد، ويمكن أن يؤدي الإكثار من وضع المكياج إلى ظهور بقع على الجلد حول العين وفي اليد.

وأضافت استشاري التغذية، أثناء حديثها لـ«هُن»، أن هناك أنواع من فقر الدم والأنيميا لا يمكن تحديدها عن طريق الاختبار، «الاختبار ده مش منطقي لأن هناك أنواع مختلفة من الأنيميا نقص الهيموجلوبين أو نقص فيريتين وكذلك كرات الدم الحمراء وعددها».

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واختتمت حديثها بأن البقع من علامات الأنيميا، ولكن لا يمكن اكتشاف الإصابة بهذه الطريقة، ومن علامات الأنيميا الأخرى ظهور بقع على الجلد وحول العين، لون شفاه باهتة، تساقط الشعر، الخشونة، عدم فقدان الوزن لمرضى الأنيميا، تساقط الأظافر وضعف طبقة الكرياتين، ويحتاج ذلك لتناول أنواع مختلفة من البروتينات الموجودة في اللحوم للحفاظ على الصحة ومقاومة الأنيميا.

مخاطر اختبار حك الذهب بالجلد

وحول هذا الاختبار، أوضحت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية، لـ «هُن»، أن حك الذهب بالجلد في حالة وجود حواف حادة تسبب الجروح، ولكن جزئيات الذهب أكبر من المسامات الموجودة في البشرة، وبالتالي لا يمكنها اختراقه.