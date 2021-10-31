حقيقة تسبب «السلايم» في الإسهال والأمراض الجلدية وضعف الخصوبة.. ابعديه عن طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا يزال السلايم يستحوذ على اهتمامات الأطفال، ومخاوف الأطباء أيضًا، تلك المادة اللزجة الملونة، التي يمكن تشكيلها لأكثر من شكل بسبب مرونتها، وهو أمر يلجأ له الأطفال للهو واللعب لعدد ساعات طويلة، في محاولات لتنمية مهاراتهم أو التسلية، أو حتى ملء وقت فراغهم، كما أنها وسيلة تلجأ لها الأمهات لإلهاء أطفالهن، إلا أن عدد من التقارير والدراسات كشفت خطورة ألعاب السلايم، بسبب ما تحويه من مواد كيماوية ضارة قد تسبب التشنجات والإسهال وضعف الخصوبة، وفقا لما ذكره موقع «independent».

هل السلايم يسبب الحروق عند الأطفال؟

ووفقا لما أكده الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، فإن السلايم مادة خطر على الأطفال بشكل كبير، بسبب المواد الكيماوية التي تحتوي عليها: «مليانة كيماويات ضارة وسامة جدًا».

حساسية مُفرطة، وحكة شديدة بسبب استنشاق المواد الكيماوية، فضلًا عن التهاب الجلد، والشعور بالحكة، ومخاطر التسمم، كلها أمور حذر منها «الناظر» خلال حديثه لـ «هُن»: «لازم الأمهات تبطل تشتريه لولادها، ولا غالي ولا رخيص، يتمنع نهائي، المواد اللي فيه سامة بتسبب أمراض خطيرة على الصحة بوجه عام، ووقوعه على الجلد بسبب الحكة والاحمرار والتهاب الجلد والحساسية».

هل يسبب السلايم السرطان؟

وعن ترديد البعض أن السلايم يسبب الإصابة بالسرطان، أوضح استشاري أمراض الجلدية، أن الأمر لا أساس له من الصحة، وبعيدًا عن الإصابة بالأورام السرطانية.

ما هو السلايم؟

والسلايم مادة لزجة تصنع عن طريق خلط مركب يُدعى «بورات الصوديوم» أو «البورق بالماء»، له نسيج سميك يشبه الغراء «الصمغ» ويمكن صنعه بمجموعة متنوعة من الألوان، ويعد من الألعاب الخطر، لاحتوائه على مادة مواد كيميائية خطيرة.