تحذير عاجل من 5 عادات للأطفال تسبب اعوجاج الأسنان.. منها «مص الأصابع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعوجاج الأسنان مشكلة أزلية تواجه معظم الأهالي مع أطفالهم، حيث تظهر أسنان الطفل متزاحمة أو متراكمة وأحيانًا تكون كبيرة بالنسبة لمساحة الفك، فالبعض يراها مشكلة ستُحل وحدها دون تدخل، بينما يسارع آخرون بالذهاب إلى الطبيب، وهو ما تعرضت له «منى» مع طفلتها «مي» صاحبة الـ7 سنوات، عندما رأت أن أسنان طفلتها بعد مرحلة استبدال الأسنان اللبنية بالدائمة، غير متساوية وأحجامها مختلفة عن بعضها ما جعلها تخشى من أن تكبر طفلتها وأشكال أسنانها تبقى كما هي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم عبد العاطي درويش، استشاري الأسنان، إن اعوجاج الأسنان يعتبر أمر طبيعي عند الأطفال في المراحل الأولى من عمره، ولكن إذا لم يتدخل الطفل لإحداث ذلك الاعوجاج.

أسباب اعوجاج الأسنان عند الأطفال

وأوضح «درويش» في تصريحات لـ«هُن»، أن هناك عدة أفعال يُؤديها الطفل وتتغاضى عنها الكثير من الأمهات، تتسبب في اعوجاج أسنانه، ومن بينها:

- تنفس الأطفال من الفم أثناء نومهم، ما يؤدي إلى تقدم الأسنان إلى الأمام.

- تسرع الأهالي في خلع أسنان أطفالهم قبل أن يبلغ 13 عامًا.

- عدم توافق مساحة الفك بالنسبة لعدد الأسنان.

- مص الطفل لأصابعه وخاصة الإبهام، وهي من أبرز العادات الشائعة عند الرضع والأطفال، وعادة تكون من الأمور المهدئة بالنسبة لهم، ولكن تشكل خطرًا على أسنان الطفل، ولكي تجعلي طفلك يقلع عنها حاولي أن تتحدثي معه أو تشغلي له بعض المقاطع الصوتية لتهدئته.

- مد الطفل لسانه إلى الأمام ليلامس أسنانه.

علاج اعوجاج الأسنان عند الأطفال

واختتم استشاري الأسنان حديثه، بضرورة ذهاب الأهالي بأطفالهم إلى الطبيب عندما يبلغ الطفل 13 عامًا، محذرًا من إغفال الأهالي عن الاهتمام بأسنان أطفالهم لأنه سيؤدي إلى بقاء الأسنان على أشكالها لبقية عمرهم.