زوجة رئيس وزراء بريطانيا تخطف الأنظار بـ«جاكيت» رخيص من «زارا» وسلسلة ببصمة ابنها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة أنيقة وبسيطة ظهرت بها كاري جونسون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال حضورها قمة المناخ برفقته، والتي تنعقد في نهاية أكتوبر من كل عام، وجذبت أنظار الصحف البريطانية إليها، وخاصة القلادة المرتبطة بابنها، والذي أنجبته بعد مأساة عاشتها قبل سنوات.

قلادة تحمل بصمة ابنها

في لمحة لطيفة وبأمومة عفوية ظهرت «كاري» مرتدية قلادة عزيزة عليها، أهداها لها زوجها العام الماضي بعد ولادتها لابنهما «ويلفريد» الذي أنجبته بعد معاناتها من الإجهاض منذ زواجها بـ«جونسون»، وكانت القلادة الذهبية التي ارتدتها محفورًا عليها بصمة ابنها «ويلفريد» والذي يبلغ من العمر عام ونصف، وهي من تصميم المصمم الإنجليزي فيليبا هربرت، والتي يبلغ ثمنها 210 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4514 جنيه مصري، وفقا لـ«ديلي ميل» البريطانية.

إطلالة مميزة من Zara

أزياء بسيطة من «زارا» ظهرت بها زوجة رئيس الوزراء البريطاني، تلك الماركة العالمية التي شاع الحديث مؤخرًا عن رخص أسعارها، بعد تصريحات الفنانة شيرين رضا عن ابنتها نور عمرو دياب، بأنها إنفلونسر تساعد الأشخاص على الذهاب للأماكن التي تبيع أزياء رخيصة وجيدة مثل «زارا» و«اتش أند إم».

أما كاري جونسون البالغة من العمر 33 عامًا، فظهرت بين حضور قمة المناخ في جلاسكو Cop26، وهي ترتدي جاكت أحمر مميز معاد تدويره من Zara، وتبلغ قيمته 60 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1290 جنيه مصري تقريبا، ونسقته مع فستان أسود ذو نقوش حمراء من «ايبيزا دي لافاي» وحذاء أحمر بكعب صغير.

وارتدت «كاري» هذا الزي من قبل خلال الشهر الجاري، في مجمع مانشستر سنترال للمؤتمرات، في إشارة منها إلى الموضة المستدامة التي تسعى بجانب قمة المناخ للحد من تلوثات البيئة الناتجة عن الموضة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه يبدو أن كاري جونسون تسعى لجذب النساء في قمة المناخ، للاتجاه نحو الموضة المستدامة وبدأت بنفسها أولاً، بالإضافة إلى اعتمادها مكياجا هادئا وتصفيف الشعر المموج الذي جعلها تبدو في غاية الجمال.