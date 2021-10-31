نصائح للعناية الشخصية للرجال.. خطوات سريعة لمظهر أنيق وجذاب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يهمل بعض الرجال الاهتمام بمظهرهم الخارجي على الرغم من أهمية ذلك، حيث يترك مظهر الرجل انطباعا لدى الآخرين، يختلف باختلاف هيئته التي يظهر عليها خلال اللقاء الأول سواء كان ذلك في مقابلات عمل أو أخرى شخصية، وهناك نصائح بسيطة تساعد الرجل على ظهوره بمظهر لائق، يجذب به أنظار الآخرين.

خطوات بسيطة للاهتمام بمظهر الرجل

وبحسب موقع «only for men»، فهناك عدة خطوات بسيطة يمكن أن يتبعها الرجل ليظهر بشكل جذاب وأنيق منها:

- العناية بالبشرة، وذلك لأن بشرة الرجل معرضة للإرهاق نتيجة تعرضها للعوامل الخارجية مثل حرارة الشمس أو الأتربة وغيرها، ويمكن استخدام واقي الشمس لحمايتها من الاسمرار، كما يجب التوقف عن التدخين لأنه يتسبب في انعدام نضارة ورونق البشرة بصورة واضحة.

- تناول كميات كبيرة من الماء.

- وضع مرطبات على الوجه، خاصة مع نهاية اليوم، وأثناء الجلوس بالمنزل.

- الحرص على تجنب الجلوس في الشمس لساعات طويلة.

- ممارسة التمارين الرياضية، حيث يعمل ذلك على إنعاش البشرة ويجعل الوجه مشرقا.

- عدم الإفراط في غسيل البشرة على مدار اليوم، لأنه يؤدي إلى إصابتها بالالتهاب.

- الاهتمام بالشعر، ويفضل غسله بماء دافئ عند الاستحمام ووضع حمام كريم له، مع الابتعاد عن تصفيف الشعر بشكل مباشر بعد الاستحمام، بل يجب الانتظار حتى يجف نهائيا.

استخدام مستحضرات جيدة للشعر

- الحرص على وضع مستحضرات تصفيف الشعر، بعد جفافه بشكل كامل، لأن وضعه وهو مبلل يؤدي لعدم ثباته عليه.

- وضع نوع جيد جل بعد تصفيف الشعر بـ 10 دقائق، وليس بعد التصفيف بشكل مباشر.

- الحرص على تنظيف وغسيل الأسنان 3 مرات يوميا، والمضمضة بغسول خاص بالأسنان مرتين يوميا صباحا ومساءً.

- استخدام العطور المناسبة ذات الأنواع المضمونة، حتى لا تؤدي للإصابة بالحساسية.