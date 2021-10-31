7 أسباب محتملة لدهون البطن.. وإليك طرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا تؤثر دهون البطن على مظهرك فقط، ولكنها قد تؤثر أيضًا على صحتك، أولئك الذين فعلوا كل شيء للتخلص من دهون المعدة، يجب أن يعرفوا الآن أن الأمر ليس بهذه السهولة، إنه ينطوي على التفاني والتصميم وقد يتطلب الكثير من التضحيات أيضًا.

ولكن قبل كل شيء آخر، دعونا نفهم أولاً سبب زيادة دهون البطن، وما الذي يجعلنا أكثر عرضة لها والأشياء التي يمكننا القيام بها إما لمنعها أو فقدانها تماما، وفقا لموقع timesofindia.

- الدهون المتحولة غير صحية للغاية

تناول الدهون مهم لجسمك، ولكن الأهم هو معرفة الدهون المناسبة لك.

الدهون المتحولة على سبيل المثال هي من بين أكثر الدهون غير الصحية، والتي لا تؤدي فقط إلى دهون البطن، بل تزيد من وزن الجسم الكلي، بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تجعلك أيضًا أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والمزيد، يمكن العثور على الدهون المتحولة في المخبوزات والمنتجات المعبأة.

لذلك، من أجل إنقاص دهون البطن، يجب عليك التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وبدلاً من ذلك، انتقل إلى منتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والخضروات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن.

- يمكن أن يؤدي الكحول إلى دهون البطن

عندما يتعلق الأمر بدهون البطن، يمكن أن يكون استهلاك الكحول عاملاً مساهماً، غالبًا ما تسمى المشروبات الكحولية بالسعرات الحرارية "الفارغة"، مما يعني أنها تمد الجسم بالسعرات الحرارية فقط، ولكن لا تحتوي على عناصر غذائية، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون الحشوية وزيادة مؤشر كتلة الجسم.

إذا كنت من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل دهون البطن وإذا كنت مدمنًا على الكحول، فيجب عليك التوقف فورًا، بدلًا من اللجوء إلى الكحول لإرواء عطشك، تناول الماء، لن تجعلك تشعر بالشبع فحسب، بل ستبقيك رطبًا لفترات أطول.

- أسلوب الحياة الذي يتسم بقلة الحركة

إذا كنت لا تقف على قدميك وتقوم ببعض النشاط البدني، فإن خسارة دهون البطن أمر صعب للغاية، فالتمارين المنتظمة تحافظ على لياقتك وتسمح لك بالحد من تخزين الدهون حول خصرك.

يجب اللجوء إلى التدريبات التي يسهل القيام بها في المنزل، ولكن لا تقم بها كلها دفعة واحدة.

- الأطعمة والمشروبات السكرية

يمكن أن تؤثر عاداتك الغذائية أيضًا على صحتك ووزنك، إذا كنت تستهلك الكثير من السكر، فأنت معرض لخطر الإصابة بدهون البطن الزائدة.

بالنظر إلى الأطعمة والمشروبات السكرية، يصعب حرق الكربوهيدرات المكررة للحصول على الطاقة، يتم تخزينها على شكل دهون في نهاية المطاف، أفضل طريقة للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر هي تناول الكربوهيدرات الصحية والأطعمة الكاملة وشرب الكثير من الماء حتى تشعر بالشبع، الجأ إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي تعتبر صحية لصحتك العامة.

- الضغط وقلة النوم

أشارت الدراسات إلى أن التوتر والقلق يمكن أن يؤديا إلى تنشيط هرمون الكورتيزول في الجسم، والذي بدوره يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مع انخفاض معدل التمثيل الغذائي، تنخفض فرصتك في فقدان الوزن أو دهون البطن بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك وكذلك زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وخاصة زيادة دهون البطن.

ومع ذلك، من المهم للغاية إدارة مستويات التوتر لديك، إذا كنت تبحث عن التخلص من دهون البطن والحفاظ على وزن صحي، بصرف النظر عن ذلك، يجب أن تلجأ إلى ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا.

- تناول أطعمة قليلة الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية، خاصة عندما تريد التخلص من الدهون الحشوية في بطنك، قد لا يكون النظام الغذائي منخفض الألياف قادرًا على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية أو الجوع، مما يجعلك تأكل أكثر مما ينبغي، علاوة على ذلك، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الألياف في جسمك، فمن المحتمل أن تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي.

يحتوي النظام الغذائي الغني بالألياف على أطعمة مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والشوفان والخضروات الخضراء والفاصوليا والعدس والفواكه المرطبة، سيساعدك تناول هذه الأطعمة على الشعور بالشبع، مما يحد من رغبتك في تناول الأطعمة غير الصحية.

- يمكن أن تكون جيناتك أيضًا عاملاً مساهماً

يمكن أن تحدد جيناتك الكثير مما تبدو عليه، ونوع الأمراض الجسدية التي تصاب بها وأكثر من ذلك بكثير، أيضًا، عندما يتعلق الأمر بدهون البطن، يمكن أن تكون جيناتك أيضًا سببًا محتملًا لها، تشير الأبحاث إلى أن بعض الجينات قد تؤثر على إطلاق وعمل الليبتين، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن وتنظيم الشهية، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك، فقد تحدد الجينات المكان الذي سيخزن فيه جسمك الدهون، مما يزيد من خطر إصابتك بدهون البطن.