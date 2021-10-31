تخفيف الصداع وإنقاص الوزن.. 6 فوائد لا تتوقعها لتدليك الأذن يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني الكثير منا من التوتر والقلق والصداع وأعراض أخرى كثيرة خاصة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

لكن ما الحل؟.. هل تعلم أن محاولة تدليك أذنيك تساعدك على استرخاء الأعصاب؟.. لن يفيد ذلك صحتك العقلية فحسب بل صحتك الجسدية أيضًا، كما أنه يمكنك القيام بذلك في أي وقت وفي أي مكان بالإضافة إلى أنه أمر سهل للغاية.

عند الحديث عن تدليك الأذن، يمكن للمرء أن يخفف التوتر عن طريق تحفيز بعض نقاط ضغط الأذن، بصرف النظر عن التخلص من الإجهاد، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج مجموعة من العلامات الفسيولوجية والأمراض والاضطرابات المرضية في مناطق البطن والصدر وأسفل الظهر والقدمين، إليك الفوائد الصحية لتدليك الأذن كل يوم وفقا لموقع pinkvilla.

- تقليل آلام العضلات

اكتشفت دراسة أن تدليك الأذن يمكن أن يقلل الألم بين الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة أم لا، وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن تدليك الأذن بالفعل طريقة فعالة لتقليل الانزعاج، حيث يقوم سحب وفرك شحمة الأذن بلطف إلى تحفيز الإندورفين.

وأكد الباحثون أن هذا الهرمون الخاص بالراحة في تخفيف الألم، ويحسّن التدليك الدورة الدموية أيضًا، لذا، تحكم في ألمك الجسدي وعزز تعافيك باستخدام هذه التقنية البسيطة.

- تقليل مستويات التوتر والقلق

وفقا لدراسة أخرى، فإن تدليك الأذن مفيد أثناء المرور بمواقف عصيبة، إذا شعرت بالتوتر، أو بالذعر، أو بالضيق، أو الانزعاج، قم بتدليك شحمة الأذن في حركات دائرية، ولاحظ الفرق.

- تخفيف الصداع الكلي والنصفي

بدلا من الإفراط في تناول مسكنات الألم التي لها آثار ضارة، يجب على الفرد أن يتبع هذه الطريقة البسيطة والطبيعية لتخفيف الصداع الكلي والنصفي، مع تناول شاي النعناع للحصول على تأثير أفضل.

- إنقاص الوزن

بصرف النظر عن النشاط البدني اليومي والنظام الغذائي الصحي، هناك العديد من الحيل التي يمكن للمرء أن يتبعها لزيادة فقدان الوزن بشكل أكبر.

وأحد هذه الاختراقات هو تدليك الأذن، يمكن للفرك في نقاط مختلفة من الأذنين أن يعزز فقدان الوزن بشكل أسرع.

- علاج الأرق

راحة العقل ضرورية للحصول على نوم جيد، كما هو معروف، وقبل تناول أي أدوية، قم فقط بتدليك أذنك وستقوم تلك التقنية البسيطة بتحفيز عقلك للتقليل من التوتر، الذي ينجم عنه اضطرابات النوم والأرق.

- تعزيز الطاقة

بدلا من تناول الكافيين كل صباح، يمكنك محاولة فرك أذنيك بشكل أكثر كثافة، حيث يقوم تحفيز النهايات العصبية لأذنيك بتنشيط مراكز الدماغ لجعلك منتعشًا ومنتبها، لذلك، كلما شعرت بالتعب وانخفاض الطاقة قم بتدليك أذنك.