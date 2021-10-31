أسباب وطرق علاج الحزقة عند الرضع.. «انسي خرافة الـ 7 محمدات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«لميت فلوس من 7 محمدات وعملت حزائة وبردو بنتي لسه بتحزء».. هذه العبارة كتبتها إحدى الأمهات على «فيس بوك» بشكل تلقائي، لتبحث من خلالها عن علاج أو وسيلة للتخلص من «الحازوقة أو الزغطة» عن طفلتها، لتكشف بذلك عن موروث راسخ لدى الكثير من الأهالي حول علاج الأطفال، والرضع منهم تحديدا، بطرق شعبية تتناقلها الأجيال بشكل كبير، دون النظر لما قد تسببه تلك العادات من مخاطر على الأطفال.

من ضمن تلك الموروثات هو علاج حزق الأطفال الرضع، عن طريق ذهاب الأم بطفلها إلى مذبح له بابين، تدخل من باب وتخرج من الآخر، فتنتهي الحزقة عند الطفل ولا تعود مرة أخرى، أو ذبح «عجل» أمام الطفل واستخدام دمه لدهن جسم الرضيع، وهي عادة عند بعض الأهالي، كشفت عنها عدد من الأمهات خلال تعليقهن على المنشور.

الحزقة عند الأطفال الرضع

الحزقه أو الفواق «hiccup»، تعد من الأمور الطبيعية التي تصيب الأطفال الرضع، إذ أنها عبارة عن تقلصات الحجاب الحاجز، وعند التقلصات يهبط الحجاب الحاجز لأسفل ويجعل الطفل يمتص الهواء، ثم تغلق القصبة الهوائية لمنع دخول المزيد من الهواء.

أسباب الحزقة عند الأطفال الرضع

تحدث بسبب التوتر أو تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو تهيج المعدة، وتستمر الحزقة عادةً بضع دقائق، في بعض الحالات تستمر الحزقة مع ارتفاع صوت الطفل لأيام أو شهور، لكن ذلك غير معتاد، وعندها يجب التوجه إلى الطبيب مباشرة، وفقا لموقع Kids health.

علاج الحزقة أو الفواق

عندما يصاب الكبار بالحزقة، غالبًا ما يعالج الأمر بشرب كوب من الماء، لكن الرضيع لا يستطيع أن يطلب الماء أو أن يشربه، لذلك قالت أميرة نعمان، طبيبة الأطفال في مجموعة «Osf» الأجنبية الخيرية، إن الحزقة عند الأطفال حديثي الولادة والرضع مرتبطة بالتغذية، قد يأكل الطفل القليل من الطعام بسرعة كبيرة لدرجة ينتفخ بطنه معها، ثم يلمس الحجاب الحاجز، وتسبب الحزقة أو التشنجات.

ووجهت الدكتورة أميرة نعمان، عدة خطوات يجب على الأم اتباعها عند حدوث الحزقة لطفلها، وهي:

- عند حدوث الحزقة عند الرضيع أثناء الرضاعة، يجب أن تعطيه استراحة من الطعام، والاسترخاء حتى يأخذ وقتًا للهضم.

- تشتيت انتباه الطفل، وتركيز انتباهه على شيء آخر، وإذا كان أكبر من عمر الرضاعة تعطيه الأم كوب ماء بارد، أو تضع بعض السكر تحت لسانه، وذلك وفق موقع OSF health care.