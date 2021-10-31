طريقة عمل اللوبيا في البيت بوصفات مختلفة.. خضراء وبالسلق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر اللوبيا بمختلف أنواعها من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة حتى لا تجعل أسرتها تشعر بالملل من تكرار الأطعمة التي يتناولونها.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل اللوبيا بأكثر من وصفة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير لوبيا بالسلق

لوبيا مسلوقة نصف سلقة

لحمة مسلوقة

ثوم

بصل

كرات كرفس

سلق

كمون

بهارات

جوزة الطيب

أرز للتقديم

كزبرة جافة

طريقة تحضير لوبيا بالسلق

- يشوح البصل والثوم في الزيت

- يضاف الكرات والكرفس والسلق والكمون والبهارات

- يضاف لهم ماءً مغليًا

- تضاف اللوبيا واللحمة، وتقدم ساخنة.

اللوبيا الخضراء

كيلو لوبيا خضراء مقطعة

2 كوب مرق لحم

½ كيلو لحم مقطع إلى مكعبات

½ كيلو طماطم مقشرة ومعصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة كبيرة مفرومة ناعما

3 فصوص ثوم مفروم ناعما

ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير اللوبيا الخضراء

- على نار متوسطة ذوّبي السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يُصبح ذهبيًا، ثم أضيفي اللحم والفلفل الأسود، وقلبي حتى يُصبح لون اللحم بني.

- أضيفي الثوم وقلبي لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح، واتركيها حتى تغلي.

- غطي اللحم والصلصة واتركيهما على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

- أضيفي اللوبيا الخضراء والمرق وقلبي جيدًا، واتركيها 30 دقيقة على نار هادئة حتى تغلي وتنضج.

- تقدم ساخنة مع العيش أو الأرز بالشعرية.

اللوبيا الخضراء دون لحم

المقادير

كيلو من اللوبيا الخضراء الطازجة

7 حبات طماطم مقطعة ناعم

4 حبات بصل مقطعة ناعم

5 فصوص ثوم مقطعة ناعم أو أكثر حسب الرغبة

4 ملاعق من زيت الزيتون

التوابل

رشة ملح

بهارات مشكلة

طريقة التحضير

- قومي بغسل اللوبيا والتخلص من الأطراف، ثم قطيعها ناعم.

- في وعاء عميق على النار قومي بتقليب الثوم والبصل مع زيت الزيتون قليلًا.

- أضيفي اللوبيا الخضراء المقطعة والطماطم المقطعة إلى الثوم والبصل.

- أضيفي الملح والتوابل واستمري في تقليب المكونات سوية، ثم قومي بتغطية الوعاء وخفض حرارة النار أسفله، مع الحرص على تقليب المكونات بين الفينة والأخرى.

- بعد أن تنضج اللوبيا الخضراء بالزيت تمامًا، تستطيع تناولها دافئة مع شريحة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.