3 إضافات في كل مطبخ تمنع تسوس البهارات.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا يوجد مطبخ لا يحتوي على التوابل المستخدمة في تحضير الطعام، وتتفاجأ ربات المنزل بعد حفظ التوابل بفترة أن بعضها يصل إلى مرحلة السوس والحشرات، وتوجد بعض الإضافات التي يمكن وضعها داخل البهارات في المطبخ لمنع تسوسها ووصول الرطوبة لها.

إضافات تمنع تسوس البهارات

قدمت أميرة شنب عبر «سي بي سي» سفرة، مجموعة من الإضافات التي تمنع تسوس البهارات:

الأرز

يمكن باستخدام كمية بسيطة من حبات الأزر الني الجاف حماية البهارات المحفوطة لمدة طويلة، يوضع الأرز بداخل التوابل مما يمنع وصول الرطوبة لها، خاصة إذا كان طقس المطبخ حارا ورديئ التهوية.

القرنفل وورق اللورا

من التوابل التي يمكن استغلالها لمنع تسوس البهارات خلال الحفظ، فقد يتم وضع حبات من القرنفل وورق اللورا داخل برطمنات البهارات حتى يمنع وصول الحشرات للبهارات داخل البرطمان نظرا لحدة رائحتهم.

ويتميز القرنفل وورق اللورا بإمكانية استغلالهم لمنع الحشرات والسوس دخول برطمانات التوابل، لأن حبوبهم كاملة لا تختلط مع باقي البهار المتواجدة بهم ولا تعمل على تغير رائحتها.

نصائح تمنع تسوس البهارات

بعد شراء التوابل لاتترك في أكياسها بل تنقل فورا للبرطمنات الخاص بها، لأن الأكياس تنقل رائحة البهارات للخارج وهو ما يجذب السوس والحشرات لها.

اختيار رف بعيد عن مصادر الحرارة والرطوبة لتوضع برطمنات التوابل به لمنع وصول الرطوبة للتوابل، مع الانتباه لغلق كل برطمان بإحكام.

استعمال ملعقة نظيفة وجافة يمكن الحصول على الكمية المطلوبة بها على حسب الرغبة والحاجة، ويمنع استخدام أي معلقة مبللة أو بها بقايا طعام، لأنها بذلك تتلف التوابل التي يتم التعامل معها.