مع دخول الشتاء.. فوائد صحية لـ«أبو فروة»: مفيد لمرضى السكر وتقوية المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

«أبو فروة» من أكثر أنواع المكسرات المرتبطة بفصل الشتاء، نظرًا لما يمده الجسم من فوائد وقيمة غذائية عالية تعطي شعور بالدفء، وأيضًا يحتوي على الفوائد الصحية، ورغم أنه غير منتشر كثيرًا لكن ينصح بتناوله لما به من فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم.

وفي التقرير التالي نستعرض فوائد صحية كثيرة لـ«أبو فروة» أو «الكستناء»، يمكنك معرفتها بحسب ما ذكره موقع «Healthy eating».

تحسين عملية الهضم

من فوائد «أبو فروة» أنه غني بالألياف الغذائية ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء وسهولة الهضم، ومن ثم تحريك الفضلات خارج المستقيم، ما يساعد على التخلص من المشكلات الهضمية مثل عسر الهضم والإمساك والإسهال ويقلل الضغط على الأمعاء.

الوقاية من السكري

يحتوي الكستناء على الألياف القابلة للذوبان في الماء، التي تساهم في التقليل من مستويات السكر في الدم والحماية من الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأيضًا مفيد لمن هم أصحاب هذا المرض.

الوقاية من ألزهايمر

يحمي تناول 100 جرام من الكستناء يوميًا من الإصابة بأمراض الدماغ مثل ألزهايمر والخرف، لأنه يحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين ب6 والبروتين، الذي يجدد الخلايا التالفة والأنسجة المتضررة في المخ بفعل المواد المؤكسدة مثل المواد الكيميائية المستنشقة، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الخلايا الحمراء ما يعود بالإيجاب على العمليات الحيوية في المخ.

تقوية المناعة

ولأن «أبو فروة» يحتوي على كميات مرتفعة من فيتامين سي، إذ إن يحتوي كل 100 جرام من الكستناء على 44% من فيتامين سي، الذي يسهم في تقوية جهاز المناعة لمكافحة الأمراض وتعزيز صحة الجسم.

الوقاية من السكتة القلبية

الكستناء من المكسرات الغنية بمعدن البوتاسيوم، ويوفر 100 جرام من الكستناء 715 مليجراما من البوتاسيوم للجسم، وبذلك يستحوذ البوتاسيوم بنسبة 20% من العناصر الغذائية عن باقي المعادن الأخرى، والذي يسهم في تنظيم مستويات ضغط الدم والوصول إلى المعدل الطبيعي، ما يقي من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية.

زيادة الطاقة

تحتوي 100 جرام من الكستناء على 131 سعرا حراريا، و28 جرامًا من الكربوهيدرات، وهذه الكمية مناسبة لزيادة نشاط الجسم وتحفيز مستويات الطاقة بداخله.