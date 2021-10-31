أستاذ طب نفسي للزوجين: لو حد حس بخيانة الآخر ما يسألش ويتغافل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، إن طبيعة البشرية الأنثوية تختلف عن نظيرتها الذكورية، فالطبيعة الأنثوية لا تنتمي إلا لشخص واحد فقط، متابعة: «الراجل اللي حاسس إن مراته تخونه مش هيقدر يعيش معاها، وهو ده الفارق ما بين السيكولوجية، لكن الست ممكن تعيش مع رجل يخونها حسب الظروف والمعطيات».

الراجل اللي حاسس إن مراته تخونه مش هيقدر يعيش

وأكدت «قطب» خلال تصريحات تلفزيونية أن هذا ينطبق على كل السيدات في مختلف أنحاء العالم بما فيها السيدات الشرقيات، «فيه واحدة جاتلي في العيادة سيدة أعمال ألمانية منبطحة جدا لزوجها، بتقولي خايفة يطلقني أصله عنده علاقات كتير بس كل ما أقوله يقولي لو اعترضتي هطلقك فأنا مش عاوزاه يطلقني».

من جانبه كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن الطريقة الصحيحة لتعامل الزوج مع زوجته حال شعوره بأنها تخونه، قائلا: «ميبصش، ويستنى يشوف الظاهر له، مش يفتش ورا حد، ولو فيه حاجة هتظهر، مظهرتش خلاص، المستخبي حسابه عند ربنا، ولو مظهرتش فيه رب بيحاسب».

المهدي: محدش ضامن ولاء الست لزوجها 100%

وأضاف «المهدي» خلال تصريحات تلفزيونية، «هل فيه حد يضمن ولاء زوجته أو واحدة تضمن ولاء زوجها 100%؟.. أبدا، كلنا بنخرج من بيوتنا ومحدش يعرف بيحصل إيه، فيه جزء كبير جدا متروك لحساب ربنا، هو فيه حد مصور زوجته طوال الـ 24 ساعة أو العكس؟».

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أنه على الزوجة أن تلجأ لـ«التغافل» عندما تكتشف خيانة زوجها، مردفا: «التغافل إن الواحدة تغمض عنيها علشان حساباتها بتقول إنها لازم تكمل، ولو كشفت الأمر هيبقى مطلوب منها تمشي في الخطوات الباقية، يعني العتاب ثم المواجهة ثم المفاصلة، والمفاصلة يعني يا تطلق، ولو مقدرتش على كده تغمض عينيها خلاص».