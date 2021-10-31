وداعا للحيرة.. 7 هدايا للرجال غير مكلفة وعلى قد الأيد (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ينجذب الرجل دائماً إلى الأنثى التي تغرقه باهتمامها، فبعد الاهتمام بالأطعمة التي يحبها ونظافة بيته وراحته، يعشق الرجل الهدايا خاصةً العملية منها، والذي يشعر أنه بحاجة إليها، ومن الهدايا التي يحبها الرجال بالإضافة إلي البرفيوم المفضل لديه، تيشرت لاعبه المفضل، أو الكاميرا الفورية إذا كان من هواة التصوير، لكن احرصي دائماً علي معرفة الأقرب لقلبه من الهدايا والتطرق إلى ذوقه الخاص لكي تحسني اختيار الهدية المناسبة في الوقت المناسب.

بعض الهدايا التي يحب الرجل أن يقتنيها

-الرجال جميعهم يفضلون العطر، فهو المتحكم الأول في المشاعر بين الرجل والمرأة، يرتبط العطر دائماً بالذكريات، فكلا الجنسين يتذكر رائحة الآخر والعطور المفضلة لدى الطرف الآخر، وبشكل عام فمعظم الرجال يفضلون العطور العالمية المميزة برائحتها القوية، والتي تتنوع بين روائح العنبر والفانيليا وغيرها من الروائح الجذابة التي سرعان ما يحبها الرجل، والتي يمكن أن تكون اختيارك في الهدايا.

-القهوة هي إدمان معظم الرجال إن لم يكن جميعهم، فاحرصي على اقتناء الاكواب الذكية التي تحافظ على حرارة السوائل وأفضلهم كوب القهوة الأسود المصنوع من الفولاذ، والذي يحافظ على حرارة القهوة لمدة 80 دقيقة.

بعض الملابس التي يفضلها الرجل -السترات أو الجواكت الجينز المبطنة بالفرو الصغير، أو غير المبطنة أيضاً يعتمد عليها الرجل في معظم الرحلات والخروجات مع أصدقائه لذلك من اللطيف أن تهديه إيها وسوف يفرح بها كثيراً.

-أحذية كوركونس الجلدية بألوانها المتعددة وبالتحديد اللون الأسود والتي تعيش فترة أطول ويحتاجها في الحياة العملية.

-البناطيل الرياضية المصنوعة من الصوف أو القطن تعد من الهدايا المثالية والعملية في نفس الوقت حيث يعتمد عليها الرجل في جميع الأوقات، ليست في المنزل فقط ولكن عند ممارسة الرياضة المفضلة يحتاجها أيضاً.

-حذاء رياضي مريح غالباً ما يحتاجه في الجيم أيضاً

- وأخيراً مجموعة أدوات الحلاقة التي لا يستغني عنها، وتتكون من فرشاة حلاقة و20 شفرة بديلة، كريم حلاقة، زيت أساسي وبلسم، ذلك وفقاً لمجلة الموضة العالمية «Elle».